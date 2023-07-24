Quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân chuẩn 'rich kid', kế thừa gia sản hàng tỷ USD dù mới 12 tuổi

Từ nhỏ, Hứa Kiến Đồng đã xuất hiện cùng cha mẹ trong một số sự kiện. Là con trai của hoa hậu nổi tiếng làng giải trí và doanh nhân giàu có, cậu bé nhận được sự quan tâm của giới truyền thông không kém ngôi sao hạng A.

Hoa hậu Lý Gia Hân kết hôn với tỷ phú Hứa Tấn Hanh từ năm 2008 và sinh con trai, đặt tên là Hứa Kiến Đồng. Do sức khỏe không tốt, Lý Gia Hân không thể sinh thêm con. Mọi tình yêu và sự chăm sóc của vợ chồng Lý Gia Hân đều dồn cho Hứa Kiến Đồng.

Theo Oriental Daily, Hứa Kiến Đồng là cháu nội của tỷ phú Hong Kong Hứa Thế Huân. Theo Oriental Daily, doanh nhân Hứa Thế Huân để lại khối tài sản khoảng 5,4 tỷ USD (hơn 127 nghìn tỷ đồng) lúc qua đời vào năm 2018.

Ở tuổi 12, Hứa Kiến Đồng đã trổ mã, ra dáng thanh niên. Người hâm mộ nhận xét, cậu bé giống bố hơn mẹ. Kiến Đồng được hưởng điều kiện chăm sóc tinh thần và vật chất tốt nhất. Tương lai, cậu sẽ là người kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Hứa.

Con trai Lý Gia Hân - Hứa Kiến Đồng 12 tuổi

Trước khi mất, ông lập di chúc và phân chia tài sản cho con cháu. Theo đó, một phần của số tiền được sử dụng để làm từ thiện, số còn lại lập thành một quỹ ủy thác cho gia tộc họ Hứa. Hàng tháng, mỗi thành viên trong gia tộc sẽ nhận được một khoản tiền nhất định đủ để tiêu xài thoải mái.

Theo HK01, hiện doanh nhân Hứa Thế Hanh và nữ hoàng sắc đẹp sinh năm 1970 sống trong một biệt thự xa hoa do tỷ phú họ Hứa để lại. Họ còn nhận số tiền (khoảng 6 tỷ đồng) để sinh hoạt mỗi tháng. Bản thân Hứa Tấn Hanh cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng nên anh đảm bảo cho vợ con cuộc sống nhung lụa.

Dù còn nhỏ nhưng Hứa Kiến Đồng có tác phong chỉn chu, tự tin trong giao tiếp

Dù còn nhỏ nhưng Hứa Kiến Đồng có tác phong chỉn chu, tự tin trong giao tiếp. Không ít lần giới săn tin bắt gặp cậu bắt tay và chào hỏi người hơn tuổi, tương tác tự nhiên với ống kính của giới truyền thông.

Hứa Kiến Đồng đang theo học trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ tại Hong Kong, tiếp xúc với giới thượng lưu từ khi còn nhỏ. Cậu theo bố mẹ đi du lịch khắp thế giới, tận hưởng những thú vui xa xỉ và di chuyển bằng phi cơ riêng.

Nhiều lời bàn tán về nhan sắc cậu nhóc nhà họ Hứa xuất hiện sau loạt ảnh gần đây

Gần đây, HK01 đưa tin mới đây Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân cùng chồng và con trai tới London xem trận chung kết Giải vô địch quần vợt Wimbledon 2023. Bên cạnh sắc vóc tuổi 53 quyến rũ của Lý Gia Hân, khán giả còn chú ý tới cậu bé Hứa Kiến Đồng, là con trai của nữ diễn viên và tỷ phú Hứa Tấn Hanh.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng Hứa Kiến Đồng đang ở độ tuổi dậy thì, các đường nét chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, cậu được cha mẹ cho theo học các trường quốc tế, học các môn thể thao của giới nhà giàu và sống trong môi trường xã hội thượng lưu.

Hiện tại Hoa hậu Lý Gia Hân đang tập trung quán xuyến gia đình nhỏ

Hiện tại, Lý Gia Hân không tham gia đóng phim. Tuy nhiên, người đẹp thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chụp ảnh tạp chí. Tháng 1/2022, Lý Gia Hân phải nhập viện khẩn cấp và cấp cứu trong 48 giờ vì căn bệnh liên quan đến tim mạch.

Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988 và Hoa hậu Hoa kiều quốc tế khi mới 18 tuổi. Nữ diễn viên cũng có sự nghiệp khá thành công với các tác phẩm như Đọa lạc thiên sứ, Người trong giang hồ, Hiệp cốt nhân tâm, Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh ký 2, Hiệp nữ truyền kỳ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phương Thế Ngọc, Túy quyền 3...