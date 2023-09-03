Vóc dáng hoàn hảo tuổi 52 của Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân

Vóc dáng săn chắc ở tuổi 52, bất chấp thời gian của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân nhận được rất nhiều lời khen.
- Nhan sắc con trai hoa hậu Lý Gia Hân đang thu hút sự chú ý của công chúng: Liệu có thừa hưởng được gen tốt của mẹ?
- Chiêm ngưỡng nhan sắc của các nữ thần điện ảnh Hông Kông khi diện váy cưới: Lý Gia Hân thuần khiết, trong trẻo, Lâm Thanh Hà đẹp tựa tiên nữ giáng trần
Cái tên Lý Gia Hân bất ngờ hot trên mạng xã hội Weibo dạo gần đây khi cô đăng tải một bức ảnh vào ngày 30/8. Trong bức ảnh, cô khoe thân hình gọn gàng, đôi chân thẳng tắp, bộ trang phục để lộ nửa mông cho thấy vóc dáng vô cùng săn chắc ở tuổi 52.
Lý Gia Hân nhận rất nhiều lời khen vì hình thể gọn gàng, để sở hữu body vạn người mê như thế, người đẹp chịu khó tập yoga, pilate để duy trì dáng vóc cân đối và làn da hồng hào. Việc tập luyện thể dục thể thao giúp Lý Gia Hân chống lại quy luật lão hóa. Ngoài chăm chỉ tập luyện, Hoa hậu thường chọn trang phục trẻ trung để hack tuổi.
Hơn chục năm nay, Lý Gia Hân ít tham gia các hoạt động của làng giải trí nhưng sức hút của mỹ nhân 52 tuổi vẫn chưa bao giờ giảm sút. Cô thường xuyên cập nhật cuộc sống hạnh phúc và giàu sang bên ông xã đại gia. Cựu Hoa hậu được chồng hết mực cưng chiều nên ngày càng trẻ đẹp và gợi cảm.
Lý Gia Hân nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Nhắc đến mỹ nhân họ Lý, công chúng Hong Kong không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…
Sau khi kết hôn với đại gia Hứa Tấn Hanh vào năm 2008, Lý Gia Hân đã tạm dừng hoạt động đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng có một con trai năm nay 12 tuổi. Gia đình ba người sống tại biệt thự trị giá hàng tỷ HKD.