Vóc dáng hoàn hảo tuổi 52 của Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong Lý Gia Hân

Cái tên Lý Gia Hân bất ngờ hot trên mạng xã hội Weibo dạo gần đây khi cô đăng tải một bức ảnh vào ngày 30/8. Trong bức ảnh, cô khoe thân hình gọn gàng, đôi chân thẳng tắp, bộ trang phục để lộ nửa mông cho thấy vóc dáng vô cùng săn chắc ở tuổi 52.

Trong bức ảnh, cô khoe thân hình gọn gàng, đôi chân thẳng tắp, bộ trang phục để lộ nửa mông cho thấy vóc dáng vô cùng săn chắc ở tuổi 52.

Lý Gia Hân nhận rất nhiều lời khen vì hình thể gọn gàng, để sở hữu body vạn người mê như thế, người đẹp chịu khó tập yoga, pilate để duy trì dáng vóc cân đối và làn da hồng hào. Việc tập luyện thể dục thể thao giúp Lý Gia Hân chống lại quy luật lão hóa. Ngoài chăm chỉ tập luyện, Hoa hậu thường chọn trang phục trẻ trung để hack tuổi.