Cuộc sống ở tuổi 44 của hoa hậu được cho là 'tham vàng bỏ ngãi' nổi tiếng Hồng Kông

Đời sống tình ái của Liêu Bích Nhi chưa từng làm hài lòng công chúng, thậm chí bị tiếng xấu bạc tình, ở tuổi tứ tuần vẫn còn lẻ bóng.

Liêu Bích Nhi (Bernice Jan Liu) sinh năm 1979 tại Canada. Vốn sở hữu chiều cao ấn tượng (1m71) cùng gương mặt xinh xắn, năm 2000 Liêu Bích Nhi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Vancouver và giành chiến thắng. Sau khi đăng quang Hoa hậu người Hoa quốc tế năm 2001, Bích Nhi bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên của đài TVB. Liêu Bích Nhi sau khi đăng quang hoa hậu đã lấn sân sang làm diễn viên Nhờ danh hiệu Hoa hậu còn đang “nóng sốt”, Bích Nhi được ưu ái giao vai chính công chúa Thâm Điền trong Gia đình vui vẻ. Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của cô và giúp người đẹp bén duyên với Lưu Khải Uy. Khi phim phát sóng vào năm 2002 cũng là lúc cặp đôi bí mật hẹn hò với nhau. Dù không đóng cặp cùng nhau nhưng chàng diễn viên Hong Kong sớm cảm nắng Liêu Bích Nhi và yêu cô say đắm.

Trong thời gian yêu nhau, Lưu Khải Uy không ít lần cầu hôn Bích Nhi nhưng đều bị người đẹp từ chối. Liêu Bích Nhi vốn là một cô gái rất tham vọng, cô không chịu nổi việc dư luận xì xào về tin đồn hẹn hò của mình anh chàng sinh năm 1974 – vốn là một diễn viên không tên tuổi ở Hong Kong. Lưu Khải Uy và Liêu Bích Nhi Sau ba năm hẹn hò với mỹ nam họ Lưu, Liêu Bích Nhi nhiều lần tỏ rõ sự thất vọng và chán chường về mối tình này. Cô muốn tìm một người có công danh, sự nổi tiếng để “bấu víu”.

Tuyên bố dứt tình với Lưu Khải Uy không bao lâu, Liêu Bích Nhi công khai thân mật với Ảnh đế Trần Hào. Nhiều nguồn tin cho hay nguyên nhân chia tay là vì Bích Nhi “tham vàng bỏ ngãi”, chê Lưu Khải Uy nghèo, không nổi tiếng. Thời điểm đó, Lưu Khải Uy chỉ là diễn viên hạng C, chuyên đóng vai phụ. Còn nàng hậu là sao hạng A, muốn tìm một người có công danh, tiền tài để "bám víu". Liêu Bích Nhi bị tố là 'tham phú phụ bần' khi hẹn hò với ảnh đế Trần Hào hậu chia tay Lưu Khải Uy Đến cuối năm 2010, Liêu Bích Nhi "đá" Trần Hào, phũ phàng chỉ trích đồng nghiệp kể lể đời tư sau khi có được chỗ dựa vững chắc hơn bên doanh nhân Lâm Trung Hào. Tuy nhiên, cuộc tình giữa cựu diễn viên TVB và đại gia không kéo dài lâu. Tháng 3/2018, cô hẹn hò CEO ngành ẩm thực Lư Khởi Hiền. Khi đó, sao nữ vướng ồn ào là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Lư Khởi Hiền và bạn gái người Thái Lan. Chưa đầy 4 tháng yêu, Liêu Bích Nhi thông báo chia tay. Nàng hậu liên tục gặp trắc trở trên đường tình duyên Hai năm sau, Liêu Bích Nhi và Lư Khởi Hiền tái hợp. Họ được cho là đã tính đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi truyền thông phanh phui Lư Khởi Hiền là đại gia rởm, nợ nần chồng chất, kinh doanh thiếu minh bạch, người đẹp 44 tuổi cũng không còn xuất hiện bên bạn trai. Sau 4 mối tình đổ vỡ, sự cô đơn lẻ bóng ở tuổi tứ tuần của cô bị nhiều khán giả cho rằng đây là cái giá mà Liêu Bích Nhi phải trả cho thói xem thường tình yêu, tham lam và mưu cầu vật chất thái quá. Nhiều khán giả cho rằng đây là cái giá mà Liêu Bích Nhi phải trả cho thói xem thường tình yêu, tham lam và mưu cầu vật chất Sự nghiệp của Liêu Bích Nhi cũng sớm đi xuống vì đời sống tình ái lùm xùm. Cô bị tiếng là "mỹ nhân tham lam", luôn bỏ bồ nghèo để chạy theo đàn ông có danh tiếng, tài sản cao hơn. Theo On, bạn trai của nàng hậu người sau "nâng cấp" hơn người trước. Hình ảnh gần nhất của Liêu Bích Nhi

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