Tài tử phim "Ký sinh trùng" vướng bê bối sử dụng chất cấm, từng bị tống tiền hơn 5 tỉ đồng

Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận, Lee Sun Kyun (Ký Sinh Trùng) bị điều tra khẩn vì sử dụng ma túy, dính đến cả vụ tống tiền 5,2 tỷ

Ngày 19/10 vừa qua, công chúng xứ Hàn xôn xao trước thông tin cảnh sát đang điều tra 1 nam diễn viên "nổi tiếng như Yoo Ah In", có tên bắt đầu bằng chữ L vì hành vi sử dụng ma túy. Ngay lập tức netizen đã ráo riết truy tìm danh tính của nam diễn viên này. Đến ngày 20/10, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận tài tử đóng phim "Ký sinh trùng" Lee Sun Kyun chính là nhân vật đang bị điều tra. Được biết, trong lúc triệt phá đường dây ma túy ở các cơ sở giải trí tại Gangnam, cảnh sát đã phát hiện ra Lee Sun Kyun có dính líu tới những nơi này. Họ nghi ngờ tài tử Ký sinh trùng đã nhiều lần sử dụng cần sa cùng vài loại ma túy khác từ tháng 1/2022. Không những vậy, Lee Sun Kyun còn từng bị 1 "đầu nậu" ma túy tống tiền 300 triệu won (5,2 tỷ đồng).

Năm 2019, Lee Sun Kyun và dàn diễn viên “Ký sinh trùng" nhận giải thưởng diễn xuất của Screen Actors Guild Awards (Giải thưởng của Hiệp hội diễn viên màn ảnh). Sau khi phía cảnh sát xác nhận Lee Sun Kyun chính là nhân vật được nhắc đến, Hodoo Entertainment - công ty quản lý của nam diễn viên - cho biết: "Chúng tôi đang xác nhận sự thật liên quan đến các cáo buộc chống lại Lee Sun Kyun. Chúng tôi sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai”. Nam diễn viên Lee Sun Kyun cũng chỉ định luật sư và sẽ trung thực trả lời cuộc điều tra nội bộ. Đồng thời gửi đơn khiếu nại về thông tin bị đe dọa tống tiền. Mục đích của việc Lee Sun Kyun đưa số tiền lớn cho kẻ tống tiền để giữ kín thông tin, không bị lộ ra bên ngoài tránh ảnh hưởng đến danh tiếng.

Hodoo Entertainment - công ty quản lý của nam diễn viên - cho biết: "Chúng tôi đang xác nhận sự thật liên quan đến các cáo buộc chống lại Lee Sun Kyun. Chúng tôi sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai”. Lee Sun Kyun là diễn viên đình đám của Hàn Quốc. Anh có sự nghiệp hơn 20 năm với những vai diễn thành công ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Năm 2015, Lee Sun Kyun thắng cúp “Ảnh đế" của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang với vai nam chính trong phim điện ảnh “A Hard Day”. Năm 2019, Lee Sun Kyun góp mặt trong bom tấn “Ký sinh trùng" (Parasite), đảm nhận nhân vật phụ Park Dong Ik. “Ký sinh trùng" làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc khi thắng 4 giải Oscar 2020 gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Cùng năm đó, Lee Sun Kyun và dàn diễn viên “Ký sinh trùng" nhận giải thưởng diễn xuất của Screen Actors Guild Awards (Giải thưởng của Hiệp hội diễn viên màn ảnh). Ở địa hạt phim truyền hình, Lee Sun Kyung cũng gặt hái khá nhiều thành công với những tác phẩm ăn khách như “Pasta: Hương vị tình yêu”, “Golden Time”, “Miss Korea”, “My Mister”... Thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra làm nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, nam diễn viên có hình tượng không scandal, là người đàn ông của gia đình Hiện tại tài tử đình đám có 4 dự án phim đang chiếu và đang quay. Điều này khiến ekip làm phim cùng khán giả như "ngồi trên đống lửa". Thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra làm nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, nam diễn viên có hình tượng không scandal, là người đàn ông của gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-tu-phim-ky-sinh-trung-vuong-be-boi-su-dung-chat-cam-tung-bi-tong-tien-hon-5-ti-ong-625612.html