Cư dân mạng xứ Trung không khỏi xót xa trước thông tin nữ diễn viên Dư Nguyệt chia sẻ lại trải nghiệm khủng khiếp khi bị một nam diễn viên hơn tuổi cha cô quấy rối tình dục năm 16 tuổi.

Dư Nguyệt sinh năm 1991 là diễn viên nhí, được yêu thích với các tác phẩm như Cách Cách Lấy Chồng, Ký Ức Màu Vàng... Tuy nhiên, sự nghiệp của cô ngày càng không thuận lợi. Dư Nguyệt chia sẻ nguyên nhân là cô từng gặp phải quy tắc ngầm từ kẻ lớn tuổi hơn cha của cô. Nữ diễn viên cho biết đó là tiền bối mà cô kính trọng, vì nữ diễn viên mới 16 tuổi, ông thường chỉ bảo diễn xuất cho Dư Nguyệt.

Bên cạnh đó, ông còn lợi dụng đụng chạm vào người cô. Dư Nguyệt cảm thấy không thoải mái nên đã phản kháng, đấm đá la hét. Khi không thực hiện được ý đồ, người này đe dọa khiến các tác phẩm của Dư Nguyệt không thể lên sóng. Do đó, việc bị một người đáng tuổi cha quấy rối tình dục để lại ám ảnh cho cô. Đến nay, nữ diễn viên vẫn có tâm lý kháng cự việc tiếp xúc với những người đàn ông luống tuổi.

Sau năm 2007, Dư Nguyệt ít xuất hiện hơn, cô hầu như không tham gia vào dự án phim ảnh nào, rơi vào tình trạng bị đóng băng hoạt động. Nữ diễn viên quyết định tập trung học tập, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa biểu diễn. Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng của Dư Nguyệt đã không còn như xưa. Hiện tại, Dư Nguyệt vừa tham gia đóng phim truyền hình chiếu mạng (webdrama) vừa kinh doanh thời trang để trang trải cuộc sống. Nữ diễn viên chia sẻ thu nhập từ công việc phụ ổn định để cô có thể nuôi dưỡng ước mơ đóng phim. Năm 2021, tác phẩm Ngược Chiều Ánh Sáng do Dư Nguyệt đóng chính khi phát sóng khá thành công, giúp nữ diễn viên nhận được sự chú ý của khán giả.

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