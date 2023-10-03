Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Ôn Bích Hà tham gia phim "Tuổi 18 của chúng ta" từ khâu sản xuất kịch bản.

Trở lại màn ảnh trong bộ phim mang tên Tuổi 18 Của Chúng Ta, Ôn Bích Hà đã đóng vai của chính mình, với nội dung kể về chính cuộc đời nữ diễn viên từ lúc trẻ cho đến khi thành công trong showbiz. Lần này, Ôn Bích Hà tự mình đóng giai đoạn khoảng từ tuổi 26 trở đi, trong khi giai đoạn trẻ, tuổi teen do nữ diễn viên Lý Thiên Đình đảm nhận. Dù đóng độ tuổi trưởng thành nhưng khoảnh khắc Ôn Bích Hà "cưa sừng" trong phim vẫn khiến ai nấy hoang mang. So với tuổi thực, nhân vật Ôn Bích Hà trong phim chỉ bằng nửa tuổi của cô. Do vậy, ở nhiều cảnh phim, nữ diễn viên diện trang phục bồng bềnh, tạo dáng trẻ trung để phù hợp với nhân vật.

So với đồng nghiệp cùng lứa, Ôn Bích Hà sở hữu vẻ ngoài và phong cách trẻ trung. Tuy nhiên, tạo hình và cách diễn của mỹ nhân U60 khi vào vai một cô gái mới bước vào đời khiến khán giả không thoải mái. Trong một số cảnh phim, gương mặt của Ôn Bích Hà lộ dấu hiệu tuổi tác và lối diễn của cô bị nhận xét cường điệu.

Phim Tuổi 18 Của Chúng Ta chuẩn bị ra mắt vào ngày 28/9 tới tại Hồng Kông. Phim kể về Elaine Trương Khởi Linh (do Lâm Thiên Đình thủ vai), một cô gái mạnh mẽ xuất thân từ một gia đình nghèo ở Hồng Kông những năm 1980, và bạn của cô là Lý Tiễn Anh (do Dương Tư Vịnh thủ vai) bước vào làng giải trí để thay đổi vận mệnh của mình. Hơn 10 năm sau, độ nổi tiếng của phim Hồng Kông dần lụi tàn, 2 người dấn thân vào 2 con đường sống hoàn toàn khác biệt. Ôn Bích Hà vừa đóng vai trò là nhà sản xuất, vừa là diễn viên trong phim (vai Trương Khởi Linh sau này). Theo tiết lộ, một phần nội dung trong phim cũng được lấy từ thời thanh xuân của nữ diễn viên kỳ cựu. Nhắc đến thời gian này, Ôn Bích Hà có nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Nữ diễn viên cũng cảm ơn vì cơ hội được đóng phim Tịnh muội tử vào năm 1982 đã làm thay đổi cuộc đời mình.

'Đát kỷ' Ôn Bích Hà lần đầu tiết lộ hậu trường đóng 'cảnh nóng' Mới đây, Ôn Bích Hà có những chia sẻ về cuộc sống trên trang St Headline, nhân dịp nữ diễn viên ra phim "Tuổi 18 của chúng ta".

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