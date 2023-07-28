Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ

Sao quốc tế 28/07/2023 09:31

Những hình ảnh mới nhất về bản thân được nữ diễn viên đăng tải lập tức gây 'bão' trên mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, hôm 26/7, trên trang cá nhân, Ôn Bích Hà vừa chia sẻ loạt ảnh bản thân đón tuổi 57 bên chồng, con trai nuôi và bạn bè thân thiết. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Một đêm tuyệt vời. Mỗi sinh nhật đều mang lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Yêu bạn Kenny, yêu những người bạn, đối tác, yêu tất cả các bạn". Nữ diễn viên cũng dành cho ông xã doanh nhân Hà Tổ Quang những cử chỉ âu yếm. Trước đó, hai người từng có khoảng thời gian bất hòa trong hôn nhân nhưng sau đó lại quay về bên nhau.  

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 1
 Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng, con trai nuôi, trợ lý và bạn bè thân thiết

Trong ảnh đính kèm, Ôn Bích Hà diện đầm trắng hoa dây đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch đẹp rạng rỡ, sánh đôi bên chồng ông xã doanh nhân cùng con trai đáng yêu. Những hình ảnh mới nhất về bản thân được cô đăng tải lập tức gây "bão" trên mạng xã hội xứ Trung. Khán giả khen ngợi Ôn Bích Hà trẻ đẹp quên tuổi, sắc vóc thon gọn như cô gái hai mươi. Hiện nay, dù Ôn Bích Hà đã không còn tham gia quá nhiều vào các dự án phim ảnh nhưng chủ đề về nhan sắc của cô vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm. 

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 2

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 3 

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 4
Ôn Bích Hà rạng rỡ bên chồng con 

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, trong gia đình có 4 anh trai và 3 chị gái, cô là con gái út trong nhà. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng vẻ đẹp kiều diễm, năm 15 tuổi, Ôn Bích Hà lọt mắt xanh của nhà sản xuất phim và từ đó có cơ hội thử sức trong bộ phim đầu tay "Tịnh Muội Tử". Những năm đầu sự nghiệp, cô được biết đến như một "người đẹp gợi cảm" và được đánh giá là yêu vẻ đẹp hơn diễn xuất. 

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 5
Nữ diễn viên cũng dành cho ông xã doanh nhân Hà Tổ Quang những cử chỉ âu yếm

 

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 6
Ôn Bích Hà bên trợ lý thân thiết

Năm 2001, cô tham gia vào vai diễn Tô Đát Kỷ - mỹ nhân hồng nhan họa thủy - trong bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương". Dù hóa thân vào vai phản diện nhưng Ôn Bích Hà lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với lối diễn xuất đa dạng cùng vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn". Chính bộ phim này đã giúp Ôn Bích Hà trở thành diễn viên hàng đầu trên màn ảnh TVB, cô được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" hay “bông hồng lửa của màn ảnh TVB”.   

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 7Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 8

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ - Ảnh 9
Ở tuổi 57, Ôn Bích Hà vẫn theo đuổi hình ảnh trẻ trung. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều

Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 57, Ôn Bích Hà vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp son trẻ thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều. Ngoài đóng phim, tham dự sự kiện cô còn thử sức với vai trò nhà đầu tư, giám đốc sản xuất.    

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