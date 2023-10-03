Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023

Phạm Băng Băng là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz, sở hữu vẻ đẹp nữ thần cùng khí chất minh tinh khó ai có thể sánh bằng. Mới đây, cô đã bất ngờ xuất hiện trong show diễn Xuân Hè 2024 của Mugler. Nhiều thông tin cho rằng, Phạm Băng băng được nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo Casey Cadwallader của Mugler chào đón nhiệt tình và chu đáo. Ngoài ra, giám đốc sáng tạo còn đăng tải lời cảm ơn nữ diễn viên vì cô đã tin tưởng và tham dự chương trình.

Tại buổi ra mắt BST Xuân hè 2024 của Mugler, Phạm Băng Băng và người mẫu Anok Yai là hai người bước ra cuối cùng để kết màn. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc, sự nỗ lực và cố gắng của Phạm Băng Băng.

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc, sự nỗ lực và cố gắng của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu tài nguyên điện ảnh dồi dào, sự mến mộ, ủng hộ của công chúng mà còn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc cuốn hút bậc nhất làng giải trí châu Á.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc.

Trước đó, nữ diễn viên từng vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Năm 2023, cô bắt đầu rục rịch trở lại đường đua quốc tế. Mỹ nhân 42 tuổi tham gia nhiều sự kiện quốc tế như LHP Berlin 2023 (Đức), Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), LHP Cannes 2023 (Pháp),... đây chính là bước ngoặt giúp Phạm Băng Băng lấy lại tình cảm và sự hưởng trên trường quốc tế.