Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023

Sao quốc tế 03/10/2023 13:24

Ngày 2/10, Phạm Băng Băng đã bất ngờ xuất hiện, trình diễn trong trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris 2023.

Phạm Băng Băng là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz, sở hữu vẻ đẹp nữ thần cùng khí chất minh tinh khó ai có thể sánh bằng. Mới đây, cô đã bất ngờ xuất hiện trong show diễn Xuân Hè 2024 của Mugler. Nhiều thông tin cho rằng, Phạm Băng băng được nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo Casey Cadwallader của Mugler chào đón nhiệt tình và chu đáo. Ngoài ra, giám đốc sáng tạo còn đăng tải lời cảm ơn nữ diễn viên vì cô đã tin tưởng và tham dự chương trình.

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 1
Phạm Băng Băng là một trong những mỹ nhân đình đám của Cbiz.
Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 2
 Cô đã bất ngờ xuất hiện trong show diễn Xuân Hè 2024 của Mugler.
Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 3
 Phạm Băng băng được nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo Casey Cadwallader của Mugler chào đón nhiệt tình

 

Tại buổi ra mắt BST Xuân hè 2024 của Mugler, Phạm Băng Băng và người mẫu Anok Yai là hai người bước ra cuối cùng để kết màn. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc, sự nỗ lực và cố gắng của Phạm Băng Băng.

 

 

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 4

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 5

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 6
Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc, sự nỗ lực và cố gắng của Phạm Băng Băng.

 

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu tài nguyên điện ảnh dồi dào, sự mến mộ, ủng hộ của công chúng mà còn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc cuốn hút bậc nhất làng giải trí châu Á.

 

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 7

 Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc.

 

Trước đó, nữ diễn viên từng vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Năm 2023, cô bắt đầu rục rịch trở lại đường đua quốc tế. Mỹ nhân 42 tuổi tham gia nhiều sự kiện quốc tế như LHP Berlin 2023 (Đức), Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), LHP Cannes 2023 (Pháp),... đây chính là bước ngoặt giúp Phạm Băng Băng lấy lại tình cảm và sự hưởng trên trường quốc tế. 

 

Phạm Băng Băng sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Paris 2023 - Ảnh 8
Trước đó, nữ diễn viên từng vướng vào scandal trốn thuế năm 2018.

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc liên quan đến dự án Muốn Mãi Mãi Yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Bị 'ghẻ lạnh' ở quê nhà, Phạm Băng Băng làm giám khảo liên hoan phim quốc tế

Bị 'ghẻ lạnh' ở quê nhà, Phạm Băng Băng làm giám khảo liên hoan phim quốc tế

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng hiếm hoi xuất hiện trên tạp chí Trung Quốc, thần thái khó có sao nữ nào sánh kịp

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng hiếm hoi xuất hiện trên tạp chí Trung Quốc, thần thái khó có sao nữ nào sánh kịp

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 56 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?