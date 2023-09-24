Bị 'ghẻ lạnh' ở quê nhà, Phạm Băng Băng làm giám khảo liên hoan phim quốc tế

Theo đó, mỹ nhân Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ gây ấn tượng với truyền thông bản địa khi diện trang phục được thiết kế độc đáo, tuy có phần cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vóc dáng gợi cảm, quyến rũ của cô.

Rạng sáng ngày 23/9 (theo giờ Việt Nam), Phạm Băng Băng gây bất ngờ khi xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế San Sebastián lần thứ 71 được tổ chức tại Tây Ban Nha. Ngay khi xuất hiện tại thảm đỏ, nữ hoàng đình đám Cbiz đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe trọn nhan sắc mỹ miều cùng thần thái sang chảnh cực thu hút.

Đặc biệt, dù bị chụp bằng cam thường hay qua ống kính của hung thần nổi danh Getty Images nhưng thần thái sang chảnh của Phạm Băng Băng vẫn bất bại. Nữ diễn viên chứng minh phong độ nhan sắc ổn định của mình và không hề làm người hâm mộ thất vọng trong mỗi lần lộ diện.

Năm nay, Phạm Băng Băng được mời làm một trong những thành viên ban giám khảo, hạng mục tranh giải chính. Dù vậy, truyền thông trong nước không đưa bất cứ thông tin nào về cô, do ảnh hưởng từ lệnh 'phong sát' vì trốn thuế.

Phạm Băng Băng từng là Ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn trong cả hai năm 2013 và 2014. Cô lọt top 5 sao nữ có cát-xê cao nhất thế giới với thu nhập lên đến hơn 20 triệu USD/năm (463 tỷ đồng) vào năm 2015. Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng tại khu vực châu Á, khách VIP của LHP Cannes (Pháp) trong nhiều năm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn khi người đẹp vướng bê bối trốn thuế năm 2018, bị phạt 130 triệu USD và chịu cảnh phong sát tại Trung Quốc. Cô không thể tham gia đóng phim, chỉ có thể xuất hiện tại một số sự kiện nhỏ lẻ của showbiz Hoa ngữ trong vòng 5 năm qua.

Nữ diễn viên bị xếp vào nhóm "nghệ sĩ có vết nhơ" của làng giải trí Trung Quốc và bị cấm sóng dù vẫn được giữ lại trang cá nhân trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) với 63 triệu người theo dõi.