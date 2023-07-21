Phạm Băng Băng cuốn hút trong bộ đầm 'Phượng hoàng băng' của nhà thiết kế Anh Thư

Mỹ nhân Hoa ngữ Phạm Băng Băng xinh đẹp trên bìa tạp chí cùng chiếc đầm thắt eo, bồng bềnh của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

Hôm 19/7, tạp chí L'Officiel Ấn Độ tung ảnh bìa tạp chí số tháng 7. Trong đó, Phạm Băng Băng diện bộ đầm màu xanh được dựng phom thắt eo với phần hông mở rộng bằng chi tiết đắp vải. Thiết kế do Phạm Đăng Anh Thư thực hiện, mang tên Ice Phoenix lấy ý tưởng từ việc tái xuất của Băng Băng, như loài phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Phạm Băng Băng diện bộ đầm màu xanh do NTK Phạm Đăng Anh Thư thực hiện Trang phục tạo hiệu ứng ombre giữa trắng và xanh dương, nhấn băng chi tiết đính kết pha lê Swarovski. Ngoài bộ đầm này, khi thực hiện bộ ảnh cho tạp chí, ngôi sao còn mặc bộ đầm lông vũ màu hồng của một thương hiệu làm đồ cưới của Việt Nam.

Theo On, Phạm Băng Băng đang đẩy mạnh hoạt động thời trang ở nước ngoài sau khi vắng bóng từ giữa năm 2018 tới 2022 vì scandal trốn thuế và Covid-19. Từ đầu năm đến nay, cô được nhiều tạp chí quốc tế đánh giá cao phong cách tại Liên hoan phim và lễ trao giải Oscar. Tại Cannes, cô diện hai bộ đầm của nhà thiết kế Chung Thanh Phong thuộc bộ sưu tập CTP No2, được các fan khen ngợi. Phạm Băng Băng đang đẩy mạnh hoạt động thời trang ở nước ngoài sau khoảng thời gian dài vắng bóng Chia sẻ về lần làm việc này, giám đốc hình ảnh Kye Nguyễn cho biết: 'Vốn dĩ tính chụp hai bìa cho Băng thôi (1 Vogue, 1 L'Officiel) nhưng sau khi chụp xong Băng rất thích các thiết kế của Việt Nam và đã quyết định lên thêm một bìa nữa. Và Băng bảo:” Tôi rất thích thiết kế của Việt Nam”. Sau khi nghe câu đó xong mình cảm thấy cực tự hào và cũng rất vui vì cùng với các anh chị đi trước mình đã góp một ít liên kết nhỏ giữa thời trang Việt Nam và quốc tế để các ngôi sao quốc tế có thể tiếp cận với những tài năng, bộ cánh lộng lẫy của thời trang trang Việt Nam...'

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