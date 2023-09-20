'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42

Mới đây, Phạm Băng Băng đã diện váy Haute Couture 2019 của Iris Van Herpen người Hà Lan tại sự kiện do Virgo tổ chức. Bộ đầm mang sắc thu giúp mỹ nhân Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ. Không những thế Băng Băng còn được RCFA (Red Carpet Fashion Award) bình chọn là diễn viên mặc đẹp nhất thảm đỏ.

Phạm Băng Băng đã diện váy Haute Couture 2019 của Iris Van Herpen người Hà Lan tại sự kiện do Virgo tổ chức.

Bộ đầm mang sắc thu giúp mỹ nhân Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ.

Cô còn được bình chọn là diễn viên mặc đẹp nhất thảm đỏ.

Sự xuất hiện của cô tại Thượng Hải lần này nhận được quan tâm. Trước đó, vào tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.