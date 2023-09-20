'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42

Sao quốc tế 20/09/2023 09:18

Tại sự kiện do một tạp chí tổ chức giữa tháng 9, Phạm Băng Băng đã xuất hiện cùng bộ váy rực rỡ sắc màu mùa thu.

Mới đây, Phạm Băng Băng đã diện váy Haute Couture 2019 của Iris Van Herpen người Hà Lan tại sự kiện do Virgo tổ chức. Bộ đầm mang sắc thu giúp mỹ nhân Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ. Không những thế Băng Băng còn được RCFA (Red Carpet Fashion Award) bình chọn là diễn viên mặc đẹp nhất thảm đỏ.

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 1
Phạm Băng Băng đã diện váy Haute Couture 2019 của Iris Van Herpen người Hà Lan tại sự kiện do Virgo tổ chức. 
'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 2
Bộ đầm mang sắc thu giúp mỹ nhân Hoa ngữ tỏa sáng trên thảm đỏ.
'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 3
Cô còn được bình chọn là diễn viên mặc đẹp nhất thảm đỏ.

Sự xuất hiện của cô tại Thượng Hải lần này nhận được quan tâm. Trước đó, vào tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua. 

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 4
Trước đó, vào tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế.

Phạm Băng Băng gần như mất tất cả sau vụ việc. Từ một diễn viên hạng A, có danh tiếng và quyền lực hàng đầu làng giải trí, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước. Hiện tại, nữ diễn viên đang nỗ lực lấy lại hình ảnh đẹp.

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 5
 Hiện tại, nữ diễn viên đang nỗ lực lấy lại hình ảnh đẹp.

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ do giới hạn hoạt động từ bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn là tượng đài sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ, khó có một ai có thể thay thế. Ở tuổi tứ tuần, cô vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa với sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn và làn da không tì vết.

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 6
Ở tuổi tứ tuần, cô vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa với sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn và làn da không tì vết.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được đông đảo khán giả biết đến khi thủ vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên... 

'Nữ hoàng thảm đỏ' Phạm Băng Băng mang sắc thu đến sự kiện, nhan sắc cực phẩm ở tuổi 42 - Ảnh 7
Cô được đông đảo khán giả biết đến khi thủ vai Kim Tỏa.
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