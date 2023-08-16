Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng hiếm hoi xuất hiện trên tạp chí Trung Quốc, thần thái khó có sao nữ nào sánh kịp

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Phạm Băng Băng trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Glass Trung Quốc số tháng 8/2023. Xuất hiện trên trang bìa, Phạm Băng Băng được khen ngợi trẻ trung hơn độ tuổi 42. Thần thái sang trọng, quyến rũ của cô khó có ngôi sao nào trong giới giải trí Hoa ngữ sánh kịp. Được biết, đây là một trong những tờ tạp chí hiếm hoi tại Trung Quốc mà Phạm Băng Băng được xuất hiện làm ảnh bìa sau khi cô vướng scandal trốn thuế.

Dù bị phong sát ở thị trường nghệ thuật Trung Quốc nhưng những thông tin về Phạm Băng Băng vẫn được công chúng đặc biệt quan tâm. Cô nàng vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc đình đám của Cbiz.

So với những ngôi sao trốn thuế như Đặng Luân, Trịnh Sảng, hay phạm tội như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Trương Triết Hạn,... Phạm Băng Băng may mắn hơn khi được giữ lại trang Weibo với hơn 63 triệu người theo dõi, trang mạng xã hội của văn phòng đại diện cũng được giữ nguyên.

Được biết, vào năm 2018, Phạm Băng Băng vướng scandal trốn thuế và bị nộp phạt hàng trăm triệu đô la. Sau đó, nữ diễn viên mất hết danh tiếng, bị cấm xuất hiện trên truyền hình.

Từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng tích cực hoạt động ở thị trường quốc tế. Cô ra mắt tác phẩm mới Lục Dạ ở Liên hoan phim Berlin, dự Oscar và Cannes. Sau khi bị hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng có nhiều chiến lược phát triển ở nước ngoài hơn, từ chụp hình cho tạp chí quốc tế đến tham gia các dự án phim, sự kiện thời trang, dự án quảng cáo.

Phạm Băng Băng chuyển hướng đóng phim tại Hàn Quốc từ năm 2022 với một vai phụ trong tác phẩm truyền hình Insider. Vai diễn nhỏ này mang lại cho cô giải thưởng điện ảnh đầu tiên tại Hàn Quốc ở LHP Busan 2022.

Ngoài thị trường Hàn Quốc, Phạm Băng Băng còn muốn phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, đang gấp rút tìm kiếm cơ hội đóng phim ở thị trường này. Cô cũng ký hợp đồng với Artist International Group - công ty chuyên hỗ trợ nghệ sĩ tìm kiếm dự án nghệ thuật quốc tế. Công ty này đang quản lý các nghệ sĩ danh tiếng như Dương Tử Quỳnh, Chân Tử Đan, Củng Lợi, Vương Lực Hoành, Lee Min Ho...