'Đát kỷ' Ôn Bích Hà lần đầu tiết lộ hậu trường đóng 'cảnh nóng'

Mới đây, Ôn Bích Hà có những chia sẻ về cuộc sống trên trang St Headline, nhân dịp nữ diễn viên ra phim "Tuổi 18 của chúng ta".

Mới đây, nữ diễn viên Hong Kong Ôn Bích Hà đã chia sẻ chặng đường làm phim, chuyện gia đình trên St Headline hôm 20/9, dịp ra mắt phim mới. Cụ thể, cô cho biết một trong dấu mốc lớn nhất sự nghiệp là đóng phim Biến động kinh hồn năm 1996, với các cảnh khỏa thân, giường chiếu với tài tử Nhậm Đạt Hoa. Bộ phim gây tranh cãi lúc bấy giờ, Ôn Bích Hà trở thành chủ đề đàm tiếu của nhiều người, khiến cô buồn phiền, xấu hổ lẫn lo sợ, phải ra nước ngoài "trốn" cánh săn ảnh. Ở đây, cô gặp Hà Tổ Quang, hai người nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang ở hai thế giới khác nhau. Hà Tổ Quang là quản lý một ngân hàng, gia đình bề thế danh gia vọng tộc, cha quyền cao chức trọng. Còn cô xuất thân bình thường, là diễn viên đang bị bàn tán xôn xao vì cảnh nóng.Bấy giờ, cô cảm thấy bản thân và gia tộc họ Hà như những người "ở hai thế giới xa lạ". Do đó, cặp đôi đã chia tay. Nhưng sau hai tuần, Hà Tổ Quang tìm Ôn Bích Hà cầu hôn.

Năm 2000, họ tổ chức hôn lễ. Cô nhớ lại câu nói mà Hà Tổ Quang thổ lộ: "Anh ấy nhận ra tôi là người anh ấy yêu thương nhất, tình yêu có thể phá vỡ mọi rào cản". Ôn Bích Hà được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" với bộ phim Đát Kỷ Trụ Vương (năm 2001). Vai diễn Phan Kim Liên trong "Mối hận Kim Bình" cũng là vai diễn để đời của Ôn Bích Hà. Trong thập niên 90, Ôn Bích Hà ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim: Biến động kinh hồn, Tịnh muội tử, Tình yêu vĩnh cửu, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Hội Tam Hoàng, Loan đao phục hận.... Năm 2020, khi ở tuổi 54 và lập gia đình, Ôn Bích Hà vẫn thể hiện vai diễn cảnh nóng với Quang Trí Bân trong phim "Những cánh hoa rơi". Cô xem đây chỉ là một cuộc dạo chơi, thỏa nỗi nhớ nghề. Ở tuổi 57, Ôn Bích Hà vẫn duy trì hình thể cân đối và nhan sắc xinh đẹp.

Choáng váng với danh tính người thừa kế tài sản 'khổng lồ' của 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, Ôn Bích Hà vẫn được các thương hiệu, nhà đầu tư chào mời... nhờ danh tiếng từ những tác phẩm kinh điển cũ.

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