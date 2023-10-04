Trình Tiêu tái xuất sau lùm xùm tin đồn có con với Lương Triều Vỹ

Qua những hình ảnh mới của bộ phim "Đại mộng quy ly", tạo hình của Trình Tiêu bất ngờ nhận được sự quan tâm và nhiều lời khen "có cánh" của khán giả.

Dành lời khen cho nhan sắc của Trình Tiêu là thế, song các khán giả lại tỏ ra không lạc quan với diễn xuất của cô nàng. Cô bị đánh giá là một bình hoa di động ở làng phim Hoa ngữ và thường xuyên gắn liền với cụm từ "đẹp nhưng đơ".

Thực tế, việc Trình Tiêu diễn kém là điều dễ hiểu khi cô xuất thân là một ca sĩ thần tượng và từng là thành viên của nhóm Cosmic Girls. Sau đó, Trình Tiêu đá chéo sân sang diễn xuất. Cô có tác phẩm đáng chú ý là Linh vực (đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa) và Khi mỉm cười em rất đẹp (đóng chính cùng Hứa Khải). Tuy nhiên, cả hai bộ phim này đều lên sóng từ năm 2021.

Kể từ đó tới nay, Trình Tiêu không được nhắc tới quá nhiều do không có vai diễn nào nổi bật. Thay vào đó, khán giả lại nhớ tới cô vì những ồn ào bên ngoài.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, tin đồn Lương Triều Vỹ cặp kè Trình Tiêu gần đây bỗng lan truyền rầm rộ. Một số trang tin "lá cải" dẫn nguồn tin cho biết tài tử 61 tuổi đã qua lại với người đẹp này một thời gian, có con riêng với cô và bí mật mua nhà ở Nhật Bản cho sao nữ 9X.

Thông tin này gây bàn tán xôn xao mạng xã hội và nhanh chóng vào top những chủ đề được quan tâm trên Weibo. Dù vậy, không có bằng chứng nào chứng minh sự xác thực của những lời đồn đoán này. Phía Trình Tiêu cũng nhanh chóng lên tiếng về tin đồn, khẳng định đây là tin giả và không thể chấp nhận được.