Vương Sở Nhiên hút hồn với tạo hình lạ lẫm, nhan sắc ra sao mà khiến dân tình trầm trồ?

Mới đây, những hình ảnh mới của Vương Sở Nhiên trên phim trường "Liễu chu ký" được lan truyền trên cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ diễn viên diện trang phục Mông Cổ, khác xa với tạo hình cổ trang thường ngày ở trường quay. Đặc biệt, ánh mắt của cô nàng vẫn hút hồn và lôi cuốn dù đã che nửa mặt.

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi” hay “thần tiên tỷ tỷ” vì có vẻ ngoài giống đàn chị Lưu Diệc Phi. Cô nàng còn được giới truyền thông đánh giá là tiểu Hoa đán xinh đẹp nhất trong lứa diễn viên sinh sau năm 1995.

Nhiều người hâm mộ cho rằng phân cảnh này thuộc chương 56 trong bộ truyện "Kiều Tàng". Theo đó, Vương Sở Nhiên sẽ đỡ đẻ cho công chúa Mông Cổ. Ngay sau đó, không ít người đứng ngồi không yên, mong chờ bộ phim hoàn thành và ra mắt sớm.

Với dự án này, bạn diễn của Vương Sở Nhiên là Trương Vãn Ý - nam diễn viên vẫn được đánh giá cao về diễn xuất cũng như ngoại hình điển trai. Anh vừa ghi điểm với khán giả với vai diễn Thương Huyền trong phim hot mùa hè là Trường tương tư. Nhân vật này yêu đơn phương Tiểu Yêu (Dương Tử). Những phân cảnh nội tâm của Trương Vãn Ý đã gây ấn tượng mạnh và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Liễu Chu Ký xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên) - đích nữ của gia đình làm quan. Vì gia đình lâm vào đường cùng, nàng buộc bị gả vào kinh thành, nhưng bị thổ phỉ cướp dâu trên đường đi khiến nàng bất đắc dĩ trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý). Một ngày nọ, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê và quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó. Vì vậy, nàng nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu chính là phu quân của mình. Thôi Cửu biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lợi dụng Liễu Miên Đường để thực hiện mục đích của mình.

Vương gia Thôi Cửu và Liễu Miên Đường là cặp đôi trai tài gái sắc, sở hữu trí thông minh, mưu lược hiểm hóc, trái tim can đảm và tấm lòng lương thiện. Trong vòng xoáy chính trị, cả hai đứng ở hai chiến tuyến đối địch nhau, nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau.