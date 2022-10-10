Người mẫu 23 tuổi Ngu Điềm Tịnh qua đời vì tai nạn giao thông

Sao quốc tế 10/10/2022 11:04

Sự cố giao thông nghiêm trọng đã khiến cho nữ người mẫu Ngu Điềm Tịnh tử vong tại chỗ.

Trang Sohu đưa tin, nữ người mẫu Ngu Điềm Tịnh đã qua đời ở tuổi 23 vào ngày 9/10 vừa qua. Nguyên nhân là do cô đã gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, Ngu Điềm Tịnh đang trên đường đến tham dự sự kiện motor tại Giang Tô, quê nhà của cô thì va chạm với một phượt thủ khác. Vụ tai nạn khiến Ngu Điềm Tịnh tử vong tại chỗ, người kia bị thương nặng.

ngu diem tinh 1
Ngu Điềm Tịnh qua đời ở tuổi 23 vì tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Cảnh sát tiết lộ, nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được cho là do Ngu Điềm Tịnh vào cua quá tốc độ dẫn đến mất lái và va chạm vào các phương tiện khác. Hiện tại quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hàng loạt bức ảnh hiện trường không che mặt các nạn nhân đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Vì vậy, người thân của Ngu Điềm Tịnh đã thông qua trang cá nhân của người mẫu, mong muốn mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của người gặp nạn.

ngu diem tinh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Trên nền tảng Douyin, Ngu Điềm Tịnh có hơn 90.000 người theo dõi, cô được fan gọi là "nữ thần motor nhờ những video đam mê tốc độ của mình. Trước khi gặp tai nạn giao thông, nữ người mẫu nhiều lần được người hâm mộ nhắc nhở về vấn đề an toàn khi lái xe vì cô thường xuyên thực hiện các động tác nguy hiểm trên xe motor khi đang đi với tốc độ cao.

Theo trang iFeng, mũ bảo hiểm mà Ngu Điềm Tịnh mang là hàng kém chất lượng và đã vỡ vụn ra trong vụ tai nạn giao thông. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nữ người mẫu mất mạng.

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Chia sẻ của DJ Koo cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên người đẹp xứ Đài - Từ Hy Viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Điềm Tịnh người mẫu Ngu Điềm Tịnh Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Từ Hy Viên và chồng hôn nhau mỗi ngày, cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng

Con gái Thành Long khánh kiệt, xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí

Con gái Thành Long khánh kiệt, xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí

Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy?

Loạt ảnh 'thời còn phèn' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được 'đào lại', nhan sắc ra sao mà lại 'dậy sóng' đến vậy?

Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

Top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất: Triệu Lộ Tư thoải mái 'đè bẹp' Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng 'bay xa'

Top 3 tiểu hoa 95 có thực tích và lưu lượng cao nhất: Triệu Lộ Tư thoải mái 'đè bẹp' Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng 'bay xa'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 33 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 33 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 33 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI