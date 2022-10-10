Sự cố giao thông nghiêm trọng đã khiến cho nữ người mẫu Ngu Điềm Tịnh tử vong tại chỗ.

Trang Sohu đưa tin, nữ người mẫu Ngu Điềm Tịnh đã qua đời ở tuổi 23 vào ngày 9/10 vừa qua. Nguyên nhân là do cô đã gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, Ngu Điềm Tịnh đang trên đường đến tham dự sự kiện motor tại Giang Tô, quê nhà của cô thì va chạm với một phượt thủ khác. Vụ tai nạn khiến Ngu Điềm Tịnh tử vong tại chỗ, người kia bị thương nặng.

Ngu Điềm Tịnh qua đời ở tuổi 23 vì tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Cảnh sát tiết lộ, nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được cho là do Ngu Điềm Tịnh vào cua quá tốc độ dẫn đến mất lái và va chạm vào các phương tiện khác. Hiện tại quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hàng loạt bức ảnh hiện trường không che mặt các nạn nhân đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Vì vậy, người thân của Ngu Điềm Tịnh đã thông qua trang cá nhân của người mẫu, mong muốn mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của người gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Trên nền tảng Douyin, Ngu Điềm Tịnh có hơn 90.000 người theo dõi, cô được fan gọi là "nữ thần motor nhờ những video đam mê tốc độ của mình. Trước khi gặp tai nạn giao thông, nữ người mẫu nhiều lần được người hâm mộ nhắc nhở về vấn đề an toàn khi lái xe vì cô thường xuyên thực hiện các động tác nguy hiểm trên xe motor khi đang đi với tốc độ cao.

Theo trang iFeng, mũ bảo hiểm mà Ngu Điềm Tịnh mang là hàng kém chất lượng và đã vỡ vụn ra trong vụ tai nạn giao thông. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nữ người mẫu mất mạng.

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