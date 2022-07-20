Ngỡ ngàng nhan sắc 'đỉnh cao' của Địch Lệ Nhiệt Ba thời 10 năm trước, không hổ danh 'mỹ nữ Tân Cương'

Loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới được fan "đào" lại là bằng chứng cho thấy kể từ khi chưa gia nhập làng giải trí thì "mỹ nữ Tân Cương" đã sở hữu nhan sắc mỹ miều.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh cực đáng yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô còn chưa gia nhập làng giải trí vào 10 năm trước. Ngay lập tức, những bức ảnh này đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Địch Lệ Nhiệt Ba đã rất xinh đẹp vào thời điểm 10 năm trước - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù chưa thật sự trở thành một nghệ sĩ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu một nhan sắc "không phải dạng vừa đâu" với thần thái cuốn hút và khí chất của người nổi tiếng. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của nữ diễn viên rất sắc sảo và cuốn hút người nhìn.

Những dòng trạng thái ngộ nghĩnh của người đẹp Tân Cương - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba còn rất biết cách chụp ảnh và khoe ra những góc mặt đẹp nhất của mình. Ngoài ra, nữ diễn viên luôn thêm vào dưới các bức hình những dòng chú thích đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá cao về nhan sắc thời chưa nổi tiếng - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng về loạt ảnh này của Địch Lệ Nhiệt Ba:

- Nếu mà so sánh ảnh hồi nhỏ của mấy cô diễn viên Trung Quốc với nhau thì quả thực Địch Lệ Nhiệt Ba có phần nhỉnh hơn nhiều.

- Xem mấy bài viết của Nhiệt Ba hồi ấy thấy cưng quá đi. Hóa ra minh tinh cũng hay viết vẩn vơ như mình.

- Cô này cái gì không ổn chứ khoản nhan sắc thì khá hoàn hảo.

- Đáng yêu ghê, ai cũng từng thử qua phong cách thời đại đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-nhan-sac-dinh-cao-cua-dich-le-nhiet-ba-thoi-10-nam-truoc-khong-ho-danh-my-nu-tan-cuong-484648.html