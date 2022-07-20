Ngỡ ngàng nhan sắc 'đỉnh cao' của Địch Lệ Nhiệt Ba thời 10 năm trước, không hổ danh 'mỹ nữ Tân Cương'

Sao quốc tế 20/07/2022 15:27

Loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới được fan "đào" lại là bằng chứng cho thấy kể từ khi chưa gia nhập làng giải trí thì "mỹ nữ Tân Cương" đã sở hữu nhan sắc mỹ miều.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh cực đáng yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô còn chưa gia nhập làng giải trí vào 10 năm trước. Ngay lập tức, những bức ảnh này đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'đỉnh cao' của Địch Lệ Nhiệt Ba thời 10 năm trước, không hổ danh 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba đã rất xinh đẹp vào thời điểm 10 năm trước - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù chưa thật sự trở thành một nghệ sĩ nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu một nhan sắc "không phải dạng vừa đâu" với thần thái cuốn hút và khí chất của người nổi tiếng. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của nữ diễn viên rất sắc sảo và cuốn hút người nhìn.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'đỉnh cao' của Địch Lệ Nhiệt Ba thời 10 năm trước, không hổ danh 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 2
Những dòng trạng thái ngộ nghĩnh của người đẹp Tân Cương - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba còn rất biết cách chụp ảnh và khoe ra những góc mặt đẹp nhất của mình. Ngoài ra, nữ diễn viên luôn thêm vào dưới các bức hình những dòng chú thích đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Ngỡ ngàng nhan sắc 'đỉnh cao' của Địch Lệ Nhiệt Ba thời 10 năm trước, không hổ danh 'mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá cao về nhan sắc thời chưa nổi tiếng - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng về loạt ảnh này của Địch Lệ Nhiệt Ba:

- Nếu mà so sánh ảnh hồi nhỏ của mấy cô diễn viên Trung Quốc với nhau thì quả thực Địch Lệ Nhiệt Ba có phần nhỉnh hơn nhiều.

- Xem mấy bài viết của Nhiệt Ba hồi ấy thấy cưng quá đi. Hóa ra minh tinh cũng hay viết vẩn vơ như mình.

- Cô này cái gì không ổn chứ khoản nhan sắc thì khá hoàn hảo.

- Đáng yêu ghê, ai cũng từng thử qua phong cách thời đại đó.

Dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có nguy cơ bị 'ngó lơ' vì nguyên nhân này

Dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có nguy cơ bị 'ngó lơ' vì nguyên nhân này

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim "An Lạc Truyện" có nguy cơ bị xét duyệt hoặc cấm sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nữ Tân Cương sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có nguy cơ bị 'ngó lơ' vì nguyên nhân này

Dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có nguy cơ bị 'ngó lơ' vì nguyên nhân này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tự mình mở công ty, Triệu Lệ Dĩnh muốn tập trung toàn lực vào 'Dữ Phượng Hành'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ngưng đóng phim một thời gian, Phạm Băng Băng và bạn trai chuẩn bị mua nhà chung?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ngưng đóng phim một thời gian, Phạm Băng Băng và bạn trai chuẩn bị mua nhà chung?

Lý do khiến Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi hẹn hò

Lý do khiến Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi hẹn hò

'Té ngửa' với lý do Địch Lệ Nhiệt Ba không dám xem phim mình đóng cùng bố mẹ

'Té ngửa' với lý do Địch Lệ Nhiệt Ba không dám xem phim mình đóng cùng bố mẹ

Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt

Điểm mặt những sao nữ Cbiz nổi tiếng từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bất ngờ khi Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi góp mặt

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 40 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI