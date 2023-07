Dự án phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn có nguy cơ bị 'ngó lơ' vì nguyên nhân này

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim "An Lạc Truyện" có nguy cơ bị xét duyệt hoặc cấm sóng.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết "An Lạc Truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã quay xong nhưng có nguy cơ bị cấm chiếu vì những tranh cãi xung quanh trang phục. Cụ thể, một bộ phận cư dân mạng tố phục trang của bộ phim này có nhiều chi tiết tương tự như trang phục của Nhật Bản. Hiện tại, đoàn làm phim đang phải gấp rút chỉnh sửa, chờ xét duyệt.

Vấn đề này đang gây ra những tranh cãi lớn trên mạng xã hội Weibo. Dân tình đã liên tục chỉ trích những đoàn làm phim không tìm hiểu về lịch sử, không tôn trọng văn hóa nước nhà mà liên tục tưởng tượng, sáng chế ra những tạo hình sai sự thật.

An Lạc Truyện mất suất chiếu vào hè 2022 khiến nhiều fan tiếc nuối. Nguyên nhân có thể là do phim đang phải gấp rút chỉnh sửa, xóa bỏ những trang phục sai phạm. Thêm vào đó, Cung Tuấn vô cớ bị lôi vào ồn ào của Trương Triết Hạn khiến danh tiếng bị ảnh hưởng.

An Lạc Truyện và Trầm Vụn Hương Phai được coi là đối thủ cạnh tranh nhưng hiện tại phim của Dương Tử - Thành Nghị đang quảng bá rầm rộ, chuẩn bị lên sóng. Trong khi đó, An Lạc Truyện vẫn im lặng không có động tĩnh khiến người hâm mộ lo lắng.

An Lạc truyện có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

