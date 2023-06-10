Nàng Âu Nhã Nhược của Sợi Dây Chuyền Định Mệnh sau 15 năm giờ đã là 'mẹ người ta' trong dự án phim đam mỹ

Sợi Dây Chuyền Định Mệnh từng là bộ phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió ở châu Á 15 năm trước. Bên cạnh sự toả sáng của hai diễn viên chính thì nhân vật nữ phụ Âu Nhã Nhược do Hồng Tiểu Linh đảm nhận cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nữ diễn viên Hồng Tiểu Linh sẽ đảm nhận vai mẹ của Giang Thiêm trong dự án phim đam mỹ được chuyển thể từ bộ truyện Ai Đó của tác giả Mộc Tô Lý. Nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa vì không ngờ 15 năm đã trôi qua kể từ khi Sợi Dây Chuyền Định Mệnh phát sóng, nàng Âu Nhã Nhược xinh đẹp năm nào giờ đã trở thành ‘mẹ của người ta’.

Nhắc đến Hồng Tiểu Linh, khán giả yêu thích dòng phim thần tượng Đài Loan hẳn không còn xa lạ. Xuất thân là người mẫu, nhờ vóc dáng nổi trội, cô nhanh chóng chuyển sang làm diễn viên. Vì không được học chuyên sâu về diễn xuất nên khi bắt đầu tham gia đóng phim, Hồng Tiểu Linh diễn còn tương đối non và không được nhận nhiều vai. Nhưng cô không bỏ cuộc, chỉ coi đó như một cơ hội để rèn luyện.

Vào năm 2007, Hồng Tiểu Linh cuối cùng đã mở ra dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Năm đó cô đóng vai nữ thứ Âu Nhã Nhược trong bộ phim thần tượng Sợi Dây Chuyền Định Mệnh.

Nhân vật này là một cô gái xấu tính, chuyên hãm hại nữ chính nhưng kỹ năng diễn xuất của Hồng Tiểu Linh quá tốt khiến khán giả vừa yêu vừa ghét. Sau khi bộ phim trở nên nổi tiếng, Hồng Tiểu Linh lần lượt xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác, trong đó có rất nhiều cơ hội đóng vai nữ chính.

Sau đó, cô đến Trung Quốc để phát triển và ký hợp đồng với studio của người chị em thân thiết Lâm Tâm Như. Đồng thời cô cũng tham gia vào nhiều phim truyền hình do Lâm Tâm Như sản xuất như Khuynh Thế Hoàng Phi, Trường Ca Hành.

Đáng tiếc, Lâm Tâm Như đã thất bại trong việc mang lại cho Hồng Tiểu Linh nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình chất lượng cao. Dần dần, độ nổi tiếng của mỹ nhân Đài Loan ngày càng tụt dốc.

Mặc dù nhiều cư dân mạng cảm thấy cô đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của mình ở công ty của Lâm Tâm Như nhưng Hồng Tiểu Linh không hề oán trách bạn mình và tiếp tục chăm chỉ đóng phim.

Về đời tư cá nhân, dù có nhiều tin đồn tình cảm với các tài tử của Đài Loan như Ngôn Thừa Húc, Thiên Lâm,… nhưng hiện nay dù đã ở độ tuổi U50, Hồng Tiểu Linh vẫn chưa có ý định kết hôn.