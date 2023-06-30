Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này

Sự xuất hiện của Lưu Học Nghĩa với vai Lạc Tử Thương nhận được không ít sự quan tâm của khán giả.

Hành trình phim “Trường phong độ” đã dần bước vào nửa sau. Nhưng gần đây, tác phẩm vướng vào một số tranh cãi về cách quảng bá khi luôn dùng tên của Bạch Kính Đình và Tống Dật để tuyên truyền thay vì tên nhân vật. Ngoài ra, cách xây dựng nữ chính Liễu Ngọc Như có phần nhược hóa, mau nước mắt - khác xa so với nguyên tác cũng không được lòng khán giả. Nam phụ phản diện Lưu Học Nghĩa, người thể hiện vai diễn Lạc Tử Thương Tuy nhiên, trong dàn diễn viên vẫn có người được “hưởng lợi” - đó là nam phụ phản diện Lưu Học Nghĩa, người thể hiện vai diễn Lạc Tử Thương. Là nhân vật có tuổi thơ bất hạnh, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, rất lâu sau đó mới được sư phụ nhận về nuôi dưỡng, nhưng nhờ tài trí hơn người, cuộc sống của Tử Thương khá phóng túng.

Không chỉ là công tử ăn chơi số 1 thành Dương Châu, Tử Thương cũng là người thủ đoạn và vô tình bậc nhất. Mỗi khi xuất hiện, từng tình tiết hay lời thoại của phim đều góp phần khắc họa hình ảnh phản diện của nhân vật này. Dù vậy, vai Lạc Tử Thương đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Trên màn ảnh, dù không có quá nhiều phân cảnh, song Lưu Học Nghĩa vẫn khiến nhân vật của mình tạo được dấu ấn. Đài từ của anh cũng được khen về sự kiểm soát cách thoại, nhấn nhá câu chữ.

Lưu Học Nghĩa khiến nhân vật của mình tạo được dấu ấn tốt Số đông khán giả nhận xét “càng xem càng mê” Lạc Tử Thương - chàng trai thích thưởng trà, xòe quạt, nói ít nhưng thâm sâu. Đáng nói, ẩn sau dáng vẻ tưởng chừng như khoan thai ấy lại là sự cô độc, nỗi thù hận lớn lao của anh vì có một người cha tệ bạc cùng với vận mệnh khốn khổ. Lưu Học Nghĩa xuất thân trong một gia đình giàu có với bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt Được biết, Lưu Học Nghĩa sinh ngày 6/7/1990 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, trong một gia đình giàu có với bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã được theo học tại trường tiểu học tốt nhất Bắc Kinh. Tạo hình nhân vật Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa trong Thiếu niên ca hành Từ năm 2016 đến nay, sau khi ký hợp đồng với công ty chủ quản Hoan Thụy Thế Kỷ, Lưu Học Nghĩa liên tục tham gia các tác phẩm cổ trang nổi danh như: Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, Truyền Thuyết Thiên Kê Chi Bạch Xà, Long Châu Truyền Kỳ, Lưu Ly,... Trước “Trường phong độ”, Lưu Học Nghĩa từng được yêu thích khi đóng vai Vô Tâm trong phim “Thiếu niên ca hành”.

Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng Mới đây, mạng xã hội vừa đưa thông tin dự án Thiếu Niên Ca Hành do Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa và Ngao Thụy Bằng tiếp tục nhận thành tích khủng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-phu-phan-dien-trong-truong-phong-o-uoc-khan-gia-ac-biet-chu-y-nho-chi-tiet-nay-597359.html