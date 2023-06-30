Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này

Sao quốc tế 30/06/2023 12:13

Sự xuất hiện của Lưu Học Nghĩa với vai Lạc Tử Thương nhận được không ít sự quan tâm của khán giả.

Hành trình phim “Trường phong độ” đã dần bước vào nửa sau. Nhưng gần đây, tác phẩm vướng vào một số tranh cãi về cách quảng bá khi luôn dùng tên của Bạch Kính Đình và Tống Dật để tuyên truyền thay vì tên nhân vật. Ngoài ra, cách xây dựng nữ chính Liễu Ngọc Như có phần nhược hóa, mau nước mắt - khác xa so với nguyên tác cũng không được lòng khán giả.

Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này - Ảnh 1
Nam phụ phản diện Lưu Học Nghĩa, người thể hiện vai diễn Lạc Tử Thương

Tuy nhiên, trong dàn diễn viên vẫn có người được “hưởng lợi” - đó là nam phụ phản diện Lưu Học Nghĩa, người thể hiện vai diễn Lạc Tử Thương. Là nhân vật có tuổi thơ bất hạnh, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, rất lâu sau đó mới được sư phụ nhận về nuôi dưỡng, nhưng nhờ tài trí hơn người, cuộc sống của Tử Thương khá phóng túng.

Không chỉ là công tử ăn chơi số 1 thành Dương Châu, Tử Thương cũng là người thủ đoạn và vô tình bậc nhất. Mỗi khi xuất hiện, từng tình tiết hay lời thoại của phim đều góp phần khắc họa hình ảnh phản diện của nhân vật này.

Dù vậy, vai Lạc Tử Thương đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Trên màn ảnh, dù không có quá nhiều phân cảnh, song Lưu Học Nghĩa vẫn khiến nhân vật của mình tạo được dấu ấn. Đài từ của anh cũng được khen về sự kiểm soát cách thoại, nhấn nhá câu chữ.

Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này - Ảnh 2
Lưu Học Nghĩa khiến nhân vật của mình tạo được dấu ấn tốt 

Số đông khán giả nhận xét “càng xem càng mê” Lạc Tử Thương - chàng trai thích thưởng trà, xòe quạt, nói ít nhưng thâm sâu. Đáng nói, ẩn sau dáng vẻ tưởng chừng như khoan thai ấy lại là sự cô độc, nỗi thù hận lớn lao của anh vì có một người cha tệ bạc cùng với vận mệnh khốn khổ.

Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này - Ảnh 3
Lưu Học Nghĩa xuất thân trong một gia đình giàu có với bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt

Được biết, Lưu Học Nghĩa sinh ngày 6/7/1990 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, trong một gia đình giàu có với bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Ngay từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã được theo học tại trường tiểu học tốt nhất Bắc Kinh. 

Nam phụ phản diện trong “Trường phong độ” được khán giả đặc biệt chú ý nhờ chi tiết này - Ảnh 4
Tạo hình nhân vật Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa trong Thiếu niên ca hành 

Từ năm 2016 đến nay, sau khi ký hợp đồng với công ty chủ quản Hoan Thụy Thế Kỷ, Lưu Học Nghĩa liên tục tham gia các tác phẩm cổ trang nổi danh như: Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, Truyền Thuyết Thiên Kê Chi Bạch Xà, Long Châu Truyền Kỳ, Lưu Ly,... Trước “Trường phong độ”, Lưu Học Nghĩa từng được yêu thích khi đóng vai Vô Tâm trong phim “Thiếu niên ca hành”. 

Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng

Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng

Mới đây, mạng xã hội vừa đưa thông tin dự án Thiếu Niên Ca Hành do Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa và Ngao Thụy Bằng tiếp tục nhận thành tích khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Học Nghĩa Trường Phong Độ Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng

Kết thúc đã lâu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa vẫn tiếp tục nhận thành tích khủng

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Netizen phản đối gây gắt Lưu Học Nghĩa và Cúc Tịnh Y hợp tác trong dự án Hoa Gian Lệnh vì một lý do?

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa bất ngờ có lịch lên sóng khiến dân tình xôn xao

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao

Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng

Thiếu Niên Ca Hành của Lưu Học Nghĩa và Lý Hoành Nghị chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 51 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu