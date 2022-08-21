'Nam chính' Thương Lan Quyết: Từng bị đánh giá thấp nhưng nay hình ảnh chiếm sóng mạng xã hội như một đỉnh lưu thực thụ

Sao quốc tế 21/08/2022 23:32

Ban đầu, bộ phim bị chê sấp mặt vì có tên Vương Hạc Đệ, do người ta ấn tượng không tốt về anh trong Ngộ Long. Thế nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng, bởi không chỉ diễn xuất, mà nội dung, kỹ xảo của Thương Lan Quyết đều ổn.

Thương Lan Quyết lên sóng gây bão đã giúp cho nam chính Vương Hạc Đệ nổi lên trông thấy, thậm chí còn thường xuyên chiếm No 1 hot search, hình ảnh chiếm sóng Weibo như một đỉnh lưu thực thụ.

Đảm nhận vai diễn Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ chắc cũng chẳng thể ngờ hiệu ứng từ vai diễn lại tốt đến vậy. Ban đầu, bộ phim bị chê sấp mặt vì có tên Vương Hạc Đệ, do người ta ấn tượng không tốt về anh trong Ngộ Long. Thế nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng, bởi không chỉ diễn xuất, mà nội dung, kỹ xảo của Thương Lan Quyết đều ổn.

'Nam chính' Thương Lan Quyết: Từng bị đánh giá thấp nhưng nay hình ảnh chiếm sóng mạng xã hội như một đỉnh lưu thực thụ - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ đã có diễn xuất cực kỳ linh hoạt khi hóa thành một Đông Phương Thanh Thương nhiều màu sắc - Ảnh: Internet

 

So với loạt phim tiên hiệp lên sóng năm nay, Thương Lan Quyết là tác phẩm có cốt truyện thú vị và mới lạ hơn cả. Kỹ xảo của phim được đánh giá cao, ngang bằng với Thiên Cổ Quyết Trần năm ngoái. Riêng Vương Hạc Đệ, nam diễn viên đã có diễn xuất cực kỳ linh hoạt khi hóa thành một Đông Phương Thanh Thương nhiều màu sắc. Từ vẻ lạnh lùng bá đạo ở tính cách thật, đến vẻ dễ thương nũng nịu khi bị Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) nhập hồn.

Đặc biệt, ngoại hình điển trai của anh chính là điểm ăn tiền nhất, làm bao người phải “tự vả” vì trước đó còn chê anh lẫn phim. Giờ thì từ Weibo đến Douyin, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Thương Lan Quyết và cách hành lễ ở Nguyệt tộc, kèm theo câu “Tôn thượng uy vũ” đang thành hot trend.

Vương Hạc Đệ bật lên nhờ Thương Lan Quyết khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Trước đây, nam diễn viên có làm gì cũng chẳng ai quan tâm. Thậm chí từ sau Ngộ Long, bị chê diễn đơ, diễn dở, kém đẹp và bị bao người hắt hủi. Nhắc đến cũng chỉ toàn lời chê.

Blogger còn tiết lộ rằng, các thương hiệu, các nhà đầu tư còn rất chướng mắt với anh. Hợp đồng quảng cáo gần như không có, phim cũng chẳng được bao nhiêu. Đến mức mà anh chàng từng kêu gọi các vị đạo diễn, nhà sản xuất hãy chú ý đến mình một chút, cho anh vai diễn trên sóng truyền hình là đủ hiểu, Vương Hạc Đệ trước Thương Lan Quyết thảm cỡ nào.

Sau khi tỏa sáng nhờ vai Đông Phương Thanh Thương, thái độ của công chúng dành cho Vương Hạc Đệ thay đổi rõ ràng. Anh chàng được săn đón khi đến các điểm tuyên truyền phim, lượng fan tăng mạnh, và hơn hết là trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Giờ trên Weibo hot search toàn về Vương Hạc Đệ, khiến fan của nam diễn viên cũng phải áp lực.

'Nam chính' Thương Lan Quyết: Từng bị đánh giá thấp nhưng nay hình ảnh chiếm sóng mạng xã hội như một đỉnh lưu thực thụ - Ảnh 2
Sau khi tỏa sáng nhờ vai Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ được săn đón, lượng fan tăng mạnh và trở thành tâm điểm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Tất nhiên sau khi nổi tiếng, Vương Hạc Đệ chắc chắn sẽ có tài nguyên nhiều hơn. Nhưng quan trọng là anh có thể giữ vững được hình ảnh của mình hay không, bởi những ngày qua, không ít tin xấu của nam diễn viên bị đào lại rồi. May mắn là netizen vẫn cảm thông cho Vương Hạc Đệ.

Hiện tại, Thương Lan Quyết vẫn đang trong quá trình phát sóng. Danh tiếng của Vương Hạc Đệ có lẽ vẫn còn tăng cao và còn thăng tiến hơn trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm hết phim vẫn có thể giữ được độ hot của mình.

 

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