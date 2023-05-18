Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính

Sao quốc tế 18/05/2023 10:06

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước phát ngôn về giới tính của một mỹ nhân cá tính nhất chương trình Đạp Gió 2023.

Đạp Gió 2023 đã trải qua ba mùa giải và nhận được sự quan tâm của khán giả bởi tính giải trí cao. Trong nhóm biểu diễn ca khúc See Tình tại chương trình, Ella (Trần Gia Hoa) nổi bật với khả năng biểu diễn cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ, năng động ở tuổi 42.

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 1

Mới đây, Ella gây bão cộng đồng mạng vì phát ngôn gây tranh cãi của mình. Theo đó, sau khi hoàn thành màn biểu diễn ca khúc See Tình, cô đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Hoạt động nhóm 22 năm chưa bao giờ con gái như thế này".

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 2

Tuy nhiên, phát ngôn này đã vấp phải nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng vì bản thân Ella mang giới tính nữ, cho dù cô từng gây dấu ấn với hình tượng hơi hướng ‘manly’ thì cũng không thể thay đổi thay đổi được sự thật này. Một số khác cho rằng cư dân mạng hiện tại đã quá nhạy cảm với từ 'con gái' và có cái nhìn quá phán xét với những nữ nghệ sĩ thiết lập hình tượng mạnh mẽ như ‘nam giới’.

Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng, Ella đã nhanh chóng đổi lại dòng trạng thái của mình, thay chữ ‘con gái’ thành ‘ngọt ngào’: "Hoạt động nhóm 22 năm chưa bao giờ ngọt ngào như thế này".

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 3

Ở trong team ‘See Tình’ của chương trình Đạp Gió 2023, nếu như Trương Gia Nghê tỏa sáng nhờ nhan sắc mặn mà không tì vết, nét trong trẻo đáng yêu của Ngô Thiến nhận được nhiều cảm tình khán giả và Chi Pu chiếm spotlight cùng vẻ ngọt ngào, thì Ella gây ấn tượng với phong thái năng động và tràn đầy sức sống.

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 4

Là đội trưởng, Ella hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt các thành viên, giúp cả nhóm biểu diễn ăn ý. Riêng cô cho thấy khả năng ca hát lẫn vũ đạo ổn định, tự tin và cuốn hút suốt phần thi See tình. Ngoài ra, cô nàng thường xuyên lan tỏa năng lượng tích cực qua những phản ứng hài hước, đáng yêu. Cô cũng luôn quan tâm, giúp đỡ các thí sinh chung nhóm và các tỷ tỷ khác ở chương trình

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 5

Được biết, Ella có tên thật là Trần Gia Hoa, được biết đến là nữ ca sĩ, diễn viên kiêm MC nổi tiếng đến từ Đài Loan. Cô là một trong 3 mảnh ghép của S.H.E - nhóm nhạc nữ huyền thoại của Đài Loan ra mắt 2001 với loạt hit đình đám một thời như: Super Star, Ring Ring Ring, What should I do, Say you love me, Don't wanna grow up, Wings of my words… Thời đỉnh cao, Ella nổi tiếng với style tomboy cá tính. Tại Việt Nam, cô ghi dấu ấn qua các phim thần tượng Đài Loan như: Hoa hồng tình yêu, Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Chỉ muốn dựa vào em…

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 6

Vào năm 2012, Ella kết hôn với Lại Tư Tường (Alvin), là một doanh nhân người Malaysia làm việc tại Đài Loan. Năm 2017, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Sau khi lập gia đình, ngôi sao Hoa ngữ này chuyển sang phong cách nữ tính, gợi cảm hơn.

Mỹ nhân cá tính nhất Đạp Gió 2023 gây tranh cãi dữ dội về phát ngôn liên quan đến giới tính - Ảnh 7

Hiện tại, Ella vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực, đóng phim, tham gia show, quay quảng cáo… Trước chương trình Đạp gió 2023, cô đảm nhận vị trí mentor chương trình Sáng tạo 101 (Produce 101 mùa 1 bản Trung), Thanh xuân có bạn 2…

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