Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Những ngày qua, chương trình Đạp Gió 2023 chính thức lên sóng những tập đầu tiên, đã chiếm trọn sự chú ý của truyền thông khi quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Bên cạnh những ca sĩ thực lực, nhiều ngôi sao cũng được chú ý nhờ visual nổi bật như Chi Pu, Chu Châu và Trương Gia Nghê . Trong đó, cái tên Trương Gia Nghê nổi bật ngay từ tập đầu tiên phát sóng với cách hành xử tinh tế và vẻ đẹp lấn át hơn 30 thí sinh còn lại.

Theo đó, Trương Gia Nghê gây chú ý với vẻ đẹp sang trọng, cách trang điểm quyến rũ, trẻ trung. Sự xuất hiện của Trương Gia Nghê nổi bật tới mức nhiều khán giả bình chọn cô là "center" (đứng vị trí trung tâm), gương mặt đại diện cho nhóm sau khi chương trình kết thúc. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm của Trương Gia Nghê cũng trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tại chương trình này, Trương Gia Nghê cũng gây chú ý với màn tương tác nhiều cảm xúc với nữ diễn viên Ngô Thiến. Cả hai đều mới ly hôn chồng, chịu tổn thương trong tình cảm khi có người chồng bội bạc. Trương Gia Nghê đã ôm Ngô Thiến để an ủi, động viên đàn em hãy tự tin lên. Sự tinh tế và phong thái phóng khoáng của nữ diễn viên họ Trương nhận được đánh giá cao của công chúng.

rương Gia Nghê cũng gây chú ý với màn tương tác nhiều cảm xúc với nữ diễn viên Ngô Thiến - Ảnh: Internet

Bắt đầu bước chân vào showbiz năm 19 tuổi, Trương Gia Nghê được đánh giá là ngôi sao đầy triển vọng của Cbiz. Trương Gia Nghê được đào tạo chính quy từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành biểu diễn. Năm 2016, Trương Gia nghê tham gia cuộc thi tìm kiếm Tử Lăng do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức năm 2006 và đạt giải quán quân.

Trương Gia Nghê được đánh giá là ngôi sao đầy triển vọng của Cbiz - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào sắc sảo, Trương Gia Nghê từng được gọi là nàng thơ của Quỳnh Dao sau khi xuất hiện trong bộ phim Tân Thoáng Mộng mơ. Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Thuận Tần trong Diên Hi Công Lược. Cô từng được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất dàn hậu cung của phim này.

Trương Gia Nghê nổi tiếng với vai Thuận Tần trong Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet

Truyền thông Hoa ngữ nhiều lần ca ngợi nhan sắc của Trương Gia Nghê. Người đẹp nổi tiếng với nhan sắc thanh tú, ngọt ngào, chẳng cần trang điểm đậm vẫn vô cùng nổi bật. Theo netizen, Trương Gia Nghê sở hữu vẻ đẹp mong manh tựa sương khói. Không chỉ là ảnh trang điểm kỹ càng, những tấm ảnh mặt mộc của Trương Gia Nghê cũng cực kỳ "viral" trên mạng xã hội.

Không chỉ là ảnh trang điểm kỹ càng, những tấm ảnh mặt mộc của Trương Gia Nghê cũng cực kỳ "viral" trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trương Gia Nghê luôn là ngôi sao có nhan sắc, phong cách thời trang nổi bật mỗi khi tham gia sự kiện. Tháng 12/2022, Trương Gia Nghê vượt qua nhiều đàn em, được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất tại đêm hội thời trang do tạp chí GQ tổ chức.

Trương Gia Nghê từng có mối tình ngọt ngào với thiếu gia Mãi Siêu. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Gia đình Trương Gia Nghê luôn tỏ ra hạnh phúc. Mãi Siêu yêu chiều vợ, thường xuyên tặng quà, hoa và đưa vợ đi du lịch. Họ còn tham gia show Hành trình lãng mạn của người vợ và được khán giả ngưỡng mộ vì luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm.

Với khối tài sản lớn của chồng, Trương Gia Nghê không cần cố gắng trong sự nghiệp. Cô chỉ thỉnh thoảng nhận đóng vai phụ và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Cô sinh được hai con trai dễ thương.

Trương Gia Nghê từng có mối tình ngọt ngào với thiếu gia Mãi Siêu - Ảnh: Internet

Những tưởng Trương Gia Nghê đã tìm thấy hạnh phúc chân ái nhưng khi những sự thật được vén màn người ta càng thêm chua chát cho số phận nàng mỹ nữ. Suốt 8 năm làm vợ Mã Siêu, Trương Gia Nghê để tụt mất khỏi tầm tay rất nhiều cơ hội tỏa sáng.

Làm vợ hiền, mẹ đảm nhưng Trương Gia Nghê chưa từng nhận được sự yêu thương từ cha mẹ chồng. Theo truyền thông tiết lộ, cha mẹ chồng khinh thường xuất thân của Trương Gia Nghê và cho rằng cô không xứng đáng làm con dâu của gia đình danh giá. Cha mẹ Trương Gia Nghê tuyên bố chỉ nhận cháu không nhận con dâu. Trong suốt nhiều năm, Trương Gia Nghê phải gọi mẹ chồng là bác vì không được chấp thuận.

Làm vợ hiền, mẹ đảm nhưng Trương Gia Nghê chưa từng nhận được sự yêu thương từ cha mẹ chồng - Ảnh: Internet

Sau 6 năm bên nhau, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Đây là điều khiến mỹ nhân Diên Hi công lược tiếc nuối. Bên cạnh đó, tháng 11/2022, Mãi Siêu bị chụp được ảnh ngoại tình cùng sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tên Thiệu Tình. Hai người vài lần bị bắt gặp lén lút hẹn hò.

Trước thông tin chồng có bồ nhí, Trương Gia Nghê chia sẻ trên trang cá nhân: "Yêu được. Buông tay được". Sau khi vụ ngoại tình của Mãi Siêu gây ầm ĩ trên truyền thông, làm ảnh hưởng danh tiếng nữ diễn viên, Trương Gia Nghê quyết định ly hôn, dọn khỏi tổ ấm. Vợ chồng người đẹp Trung Quốc đàm phán thỏa thuận chia tay từ đầu tháng 12/2022.

rương Gia Nghê vẫn xinh đẹp rực rỡ, nỗ lực làm lại cuộc đời mình sau những tổn thương - Ảnh: Internet

Theo một số nguồn tin tiết lộ, 8 năm làm vợ Mã Siêu nhưng Trương Gia Nghe vẫn ra đi tay trắng. Hiện tại việc ly hôn của cả hai vẫn chưa hoàn tất do người đẹp đang phải bước vào việc tranh chấp nuôi con với gia đình chồng. Theo đó, Mã Siêu cùng bố mẹ đã thuê luật sư hàng đầu để giành quyền chăm sóc con cái với Trương Gia Nghê. Ở tuổi 35, Trương Gia Nghê vẫn xinh đẹp rực rỡ, nỗ lực làm lại cuộc đời mình sau những tổn thương.