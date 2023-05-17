Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình

Chương trình Đạp gió 2023 vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả Trung Quốc với những màn trình diễn đặc sắc và cả tương tác thú vị của các sao nữ trong chương trình. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, ấn tượng của một số người đẹp gây sốt cộng đồng mạng thì cũng có một mỹ nhân bị đối xử bất công, mất hết thời lượng lên hình.

Ngay lập tức, cái tên Vương Giai Vũ trở thành đề tài được bàn tán trên cộng đồng mạng vì bị Đạp Gió 2023 đối xử quá bất công. Không những thế, dân tình còn cho rằng phần tập luyện nhóm, mỹ nhân này chỉ được thấy bóng lưng, chứ không show rõ mặt trong lúc tập nhảy.

Theo đó, trong tập lên sóng mới đây, mỹ nhân Vương Giai Vũ là 1 trong 5 thành viên thuộc team Giả Tịnh Văn có màn trình diễn Tiểu Cô Nương Dưới Ánh Đèn Đường nhưng lại không có phần hát solo và không có bất cứ thời lượng lên hình riêng nào.

Vương Giai Vũ nhận được nhiều sự yêu thích vì phần thể hiện tự nhiên nhất trong team Giả Tịnh Văn nhưng có nguồn tin cô lại có kết quả thấp nhất và bị loại, nguyên nhân xuất phát từ thành viên Từ Hoài Ngọc.

Được biết, ngay khi lên sóng, phần thể hiện của nhóm Giả Tịnh Văn với ca khúc Cô Gái Nhỏ Dưới Đèn Đường đã gây thất vọng cho người hâm mộ, nguyên nhân đến từ ca sĩ Từ Hoài Ngọc. Bài thi này đạt điểm số thấp nhất trong bảng đấu nhóm 5 người, chỉ đạt 764 điểm, cách biệt khá xa với đội Amber và Tạ Na.

Trong chương trình, Từ Hoài Ngọc đã lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ đã tự trách vì đã kéo kết quả cả nhóm đi xuống vì màn trình diễn kém cỏi của mình. Ở Đạp Gió 2023, nhóm có điểm số thấp nhất trong bảng đấu buộc phải loại 1 thành viên có điểm số bình chọn ít nhất. Vì Từ Hoài Ngọc có lượng fan ổn định nên nữ ca sĩ cũng không phải là người xếp cuối bảng nên mỹ nhân Vương Giai Vũ lại là người bị loại.