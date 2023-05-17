Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình

Sao quốc tế 17/05/2023 11:09

Một mỹ nhân của team Giả Tịnh Văn gây xôn xao cộng đồng mạng khi bị đối xử bất công trong chương trình Đạp Gió 2023.

Chương trình Đạp gió 2023 vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả Trung Quốc với những màn trình diễn đặc sắc và cả tương tác thú vị của các sao nữ trong chương trình. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, ấn tượng của một số người đẹp gây sốt cộng đồng mạng thì cũng có một mỹ nhân bị đối xử bất công, mất hết thời lượng lên hình.

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình - Ảnh 1

Theo đó, trong tập lên sóng mới đây, mỹ nhân Vương Giai Vũ là 1 trong 5 thành viên thuộc team Giả Tịnh Văn có màn trình diễn Tiểu Cô Nương Dưới Ánh Đèn Đường nhưng lại không có phần hát solo và không có bất cứ thời lượng lên hình riêng nào.

Ngay lập tức, cái tên Vương Giai Vũ trở thành đề tài được bàn tán trên cộng đồng mạng vì bị Đạp Gió 2023 đối xử quá bất công. Không những thế, dân tình còn cho rằng phần tập luyện nhóm, mỹ nhân này chỉ được thấy bóng lưng, chứ không show rõ mặt trong lúc tập nhảy.

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình - Ảnh 2

Vương Giai Vũ nhận được nhiều sự yêu thích vì phần thể hiện tự nhiên nhất trong team Giả Tịnh Văn nhưng có nguồn tin cô lại có kết quả thấp nhất và bị loại, nguyên nhân xuất phát từ thành viên Từ Hoài Ngọc.

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình - Ảnh 3

Được biết, ngay khi lên sóng, phần thể hiện của nhóm Giả Tịnh Văn với ca khúc Cô Gái Nhỏ Dưới Đèn Đường đã gây thất vọng cho người hâm mộ, nguyên nhân đến từ ca sĩ Từ Hoài Ngọc. Bài thi này đạt điểm số thấp nhất trong bảng đấu nhóm 5 người, chỉ đạt 764 điểm, cách biệt khá xa với đội Amber và Tạ Na.

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình - Ảnh 4

Trong chương trình, Từ Hoài Ngọc đã lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ đã tự trách vì đã kéo kết quả cả nhóm đi xuống vì màn trình diễn kém cỏi của mình. Ở Đạp Gió 2023, nhóm có điểm số thấp nhất trong bảng đấu buộc phải loại 1 thành viên có điểm số bình chọn ít nhất. Vì Từ Hoài Ngọc có lượng fan ổn định nên nữ ca sĩ cũng không phải là người xếp cuối bảng nên mỹ nhân Vương Giai Vũ lại là người bị loại.

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023

Từ khóa 'Ngô Thiến không thể nháy mắt' thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Giai Vũ Giả Tịnh Văn Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Mỹ nhân 8 lần vào top đẹp nhất thế giới - Chu Châu gây tranh cãi trong show 'Đạp Gió 2023'

Một nữ ca sĩ khiến Giả Tịnh Văn bất bình vì 'làm hỏng' phần thi của nhóm trong 'Đạp Gió 2023'

Một nữ ca sĩ khiến Giả Tịnh Văn bất bình vì 'làm hỏng' phần thi của nhóm trong 'Đạp Gió 2023'

MC nổi tiếng Trung Quốc - Tạ Na bị 'ném đá' không thương tiếc trong show Đạp gió 2023

MC nổi tiếng Trung Quốc - Tạ Na bị 'ném đá' không thương tiếc trong show Đạp gió 2023

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 39 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu