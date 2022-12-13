Mặc fan tích cực 'đẩy thuyền', Trần Phi Vũ vẫn 'từ chối' Trương Tịnh Nghi?

Sao quốc tế 13/12/2022 23:04

Có thông tin Trần Phi Vũ đã từ chối đóng bản điện ảnh Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là một trong những bộ phim hot nhất cuối năm nay. Đa phần netizen đều dành lời khen có cánh cho đoàn làm phim vì đã tôn trọng nguyên tác, tuy thay đổi tình tiết nhưng vẫn hợp lý.

Mặc fan tích cực 'đẩy thuyền', Trần Phi Vũ vẫn 'từ chối' Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 1

Đồng thời cũng không quên ca ngợi màn 'song kiếm hợp bích" cực ăn ý giữa Trương Tịnh NghiTrần Phi Vũ, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì màn ảnh Trung. Không chỉ có nhan sắc đẹp đôi, 2 diễn viên đều có diễn xuất tốt, ánh mắt cực tình và thể hiện thành công nhân vật "công chúa" Chu Vận và "Thủ khoa Lý" Lý Tuân.

Mặc fan tích cực 'đẩy thuyền', Trần Phi Vũ vẫn 'từ chối' Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 2

Gần đây, thông tin Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em sẽ tiếp tục quay bản điện ảnh khiến khán giả vô cùng phấn khích. Không chỉ vậy, đoàn làm phim còn có nhã ý mời Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ tiếp tục vào vai Lý Tuân và Chu Vận càng khiến người xem mong chờ.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo, một blogger đăng bài nói có thông tin Trần Phi Vũ sẽ không tham gia Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em bản điện ảnh dù nhà sản xuất đã gửi lời mời. Ngay thông tin này được chia sẻ, người hâm mộ, đặc biệt là fan couple đã vô cùng hụt hẫng.

Mặc fan tích cực 'đẩy thuyền', Trần Phi Vũ vẫn 'từ chối' Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 3

Dựa theo một số nguồn đáng tin cậy, nguyên nhân là vì Trần Phi Vũ sẽ sớm nhập đoàn trong thời gian tới, nhưng bộ phim mà anh nhận đóng lần này thuộc thể loại cổ trang, chứ không phải hiện đại. 

Bên cạnh đó, còn có tin đồn mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không được gọi là tốt. Đặc biệt là đoàn đội hai bên, đều không muốn hợp tác với nhau lần nữa. Trước tin này, một số fan đã lên tiếng bênh vực cả hai, cho rằng cả Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều là những diễn viên trẻ, nếu tiếp tục hợp đóng bản điện ảnh sẽ khó thoát cái bóng quá lớn của nhân vật trong phim, ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Hơn nữa, vào một vai diễn khác cũng là cơ hội để các diễn viên thử thách, tiếp xúc với nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Mặc fan tích cực 'đẩy thuyền', Trần Phi Vũ vẫn 'từ chối' Trương Tịnh Nghi? - Ảnh 4

Dù vậy, đây cũng chỉ là những thông tin 1 phía của blogger, 2 diễn viên và cả đoàn làm phim vẫn chưa lên tiếng phản hồi về việc này.

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