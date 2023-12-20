Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông?

Sao quốc tế 20/12/2023 10:35

Chiếc nhẫn trên tay Thành Nghị trong đêm giữa lúc đêm Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra nhận nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông của ngày hội.

 

Trước đó tối ngày 17/12, hơn nửa Cbiz hội tụ tại Tinh Quang Đại Thưởng 2023 - sự kiện giải trí, phim ảnh lớn nhất năm, do Tencent tổ chức. Tại đây, nhiều khoảnh khắc đắt giá đã được ghi lại, nhất là màn tương tác của các ngôi sao tham gia sự kiện.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 1
Tinh Quang Đại Thưởng 2023 - sự kiện giải trí, phim ảnh lớn nhất năm, do Tencent tổ chức quy tụ nhiều sao Cbiz, nhưng Thành Nghị không tham gia. 

Tuy nhiên trong sự kiện quan trọng này lại vắng mặt Thành Nghị tại ngày hội lần này khiến fan không khỏi tiếc nuối. Giữa lúc Tinh Quang Đại Thưởng đang diễn ra sôi nổi, Thành Nghị bất ngờ có hành động gây bão, khi để lộ chiếc nhẫn lạ trên tay gây chú ý.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 2
Thành Nghị đăng ảnh thần thái và nhan sắc không góc chết. 

Thành Nghị không tham gia được vì tất bật với các lịch trình cá nhân. Tại một sự kiện lớn do nhãn hàng xa xỉ tổ chức, nam diễn viên diện vest trắng, đính nơ đen, trông không khác gì bạch mã hoàng tử. Trong bộ ảnh được phòng làm việc đăng tải, Thành Nghị khoe thần thái và nhan sắc không góc chết. Ở loạt ảnh do người qua đường ghi lại, sắc vóc Thành Nghị qua cam thường cũng rất bảnh bao, không khác gì ảnh tự đăng.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 3
Thành Nghị đẹp mê mẩn qua cam thường trong sự kiện. 

Từ hình ảnh nam diễn viên chia sẻ, khán giả tinh ý phát hiện, trên tay Thành Nghị xuất hiện 1 chiếc nhẫn lạ. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn hẹn hò trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, hiện phía nam diễn viên chưa lên tiếng đính chính về chiếc nhẫn này, cho nên chưa có căn cứ để kết luận.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 4
Nhưng chiếc nhẫn trên tay nam diễn viên nhanh chóng lọt hot search trên mạng xã hội, nghi vấn đã có người yêu. 

Trạng thái mới của nam diễn viên nhanh chóng lọt hot search trên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận tích cực của cư dân mạng. Điều đáng nói là nam diễn viên cho tung ảnh giữa lúc Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra. Và Thành Nghị còn chiếm “spotlight” truyền thông của ngày hội lớn nói trên.

Thành Nghị vào nghề từ năm 2011 với bộ phim Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ, nhưng không ghi được dấu ấn, vì nhân vật của Thành Nghị trong phim - Phùng Tiểu Bảo chỉ là một vai nhỏ.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 5
Thành Nghị vào nghề khá trễ so với nhiều đồng nghiệp. 

Đến Thanh Vân Chi, Thành Nghi được biết đến nhiều hơn nhưng không thể vụt lên thành sao, vì trong phim này, có quá nhiều ngôi sao sáng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử…, và Thành Nghị cũng không đảm nhận vai nam chính nên khó có thể bật lên được.

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông? - Ảnh 6
Trầm Vụn Hương Phai (2022) đóng cùng Dương Tư, một trong những bộ phim đưa tên tuổi Thành Nghị vụt sáng. 

Mãi cho đến Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020) tên tuổi Thành Nghị mới có thể tỏa sáng, ghi tên vào hàng sao của làng giải trí Hoa ngữ. Và với Trầm Vụn Hương Phai (2022), tên tuổi của Thành Nghị tiếp tục được khẳng định khi bộ phim này cùng với Tinh Hà Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ là 3 bộ phim “làm mưa làm gió” trong mùa hè này.

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