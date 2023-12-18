Bất ngờ với danh tính của người đứng sau thành công của Thành Nghị

Thành Nghị có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, công lớn là nhờ người này.

Năm 2023, Thành Nghị là một trong những diễn viên thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ khi đảm nhận quá xuất sắc vai Lý Liên Hoa trong phim kiếm hiệp Liên Hoa Lâu. Theo thống kê của Douyin, vai diễn Lý Liên Hoa đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng các nhân vật phim nổi tiếng nhất mùa hè 2023, chỉ sau Tương Liễu của Trường Tương Tư và vượt nhân vật Tiểu Yên của Dương Tử. Tiếp đà thành công, nam diễn viên góp mặt ở hai dự án phim lớn là Anh Hùng Chí và phần 3 của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Thành Nghị là một trong những diễn viên thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ khi đảm nhận quá xuất sắc vai Lý Liên Hoa trong phim kiếm hiệp Liên Hoa Lâu. Có thể thấy, sự nổi tiếng của Thành Nghị phần lớn dựa vào phim truyền hình cổ trang, tiên hiệp. Nhờ sự 'đại bạo' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đã nhận về giải thưởng Nam diễn viên có sức ảnh hưởng của nam tại Đêm hội IQIYI. Ngoài ra, nam diễn viên còn được vinh danh trong Sách Trắng Tencent 2023. Tại đây, anh đã có loạt chia sẻ xúc động.

Cụ thể, anh nói: "Tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người, đó là nhà sản xuất Liên Hoa Lâu của chúng tôi, thầy Đặng Tế Bân. Tám năm trước, lần đầu tiên tôi hợp tác với Tencent là khi tham gia buổi thử giọng với sự khích lệ của thầy Đặng. Chính nhờ có những tiền bối và giáo viên như thầy đã âm thầm làm việc chăm chỉ mà các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mới có thể được giới thiệu trước mặt mọi người." Anh đã có loạt chia sẻ xúc động khi được vinh danh trong Sách Trắng Tencent 2023. Được biết, Thành Nghị và nhà sản xuất, đạo diễn Đặng Tế Bân đã từng hợp tác trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Liên Hoa Lâu. Tháng 8 năm nay, ông đã qua đời vì nhồi máu cơ tim. Thời điểm đó, Thành Nghị không hề có động thái nào trên mạng xã hội, điều này đã khiến nhiều netizen phẫn nộ và cho rằng anh là người vô ơn bạc nghĩa. Tuy nhiên, lần này anh trực tiếp rơi nước mắt gửi lời cảm ơn đến người thầy đã qua đời của mình khiến khán giả rất xúc động.

Thành Nghị và nhà sản xuất, đạo diễn Đặng Tế Bân đã từng hợp tác trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Liên Hoa Lâu. Thành Nghị sinh năm 1990, nổi lên nhờ vai Vũ Tư Phượng trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Có danh tiếng, có tài nguyên (dự án phim ảnh, hợp đồng quảng cáo, show) và lại còn được công ty hết mực nâng đỡ, con đường sự nghiệp của Thành Nghị trải đầy hoa hồng.

Con đường sự nghiệp của Thành Nghị trải đầy hoa hồng.

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