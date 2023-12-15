Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm

Sao quốc tế 15/12/2023 13:57

Hành động của Thành Nghị gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây qua hàng loạt dự án như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai, gần đây nhất là Liên Hoa Lâu. Dù không sở hữu lượng fan “khủng” nhưng Thành Nghị lại được nhận xét rất cao về khả năng diễn xuất. Thế nên, mọi 'nhất cử nhất động' của nam diễn viên đều gây chú ý với khán giả.

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 1
Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được biết đến rộng rãi.
Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 2
 Mọi 'nhất cử nhất động' của nam diễn viên đều gây chú ý với khán giả.

Nếu trước đó, Thành Nghị từng gây sốt với loạt khoảnh khắc khó hiểu ở đêm hội Weibo thì tại thảm đỏ sự kiện Thịnh Điển do Đằng Tấn tổ chức vào chiều 14/12, sự xuất hiện của anh cũng đang là chủ đề được bàn tán rầm rộ. Theo đó, trên thảm đỏ sự kiện, Thành Nghị diện trang phục phong cách thu đông với áo dạ dài màu xám, chất liệu lấp lánh. Kiểu tóc của anh trông rất giống hồi xuất hiện tại đêm hội Weibo cách đây không lâu. 

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 3
Sự xuất hiện của anh tại thảm đỏ sự kiện Thịnh Điển do Đằng Tấn tổ chức cũng đang là chủ đề được bàn tán rầm rộ.

Trên thảm đỏ, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Thông qua các hình ảnh chưa chỉnh sửa, nhan sắc đời thực của Thành Nghị trông không khác gì ảnh trên mạng xã hội. Phòng làm việc của anh cũng tung bộ ảnh được chụp trước đó, cùng một bộ trang phục, Thành Nghị thoải mái tạo dáng cùng với tuyết.

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 4

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 5
Trên thảm đỏ, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ.
Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 6
Phòng làm việc của anh cũng tung bộ ảnh được chụp trước đó.

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 7

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 8

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 9

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 10

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 11

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 12
Thành Nghị thoải mái tạo dáng cùng với tuyết.

Khán giả nhận xét Thành Nghị không khác gì tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, tuy nhiên trạng thái của nam diễn viên cũng không khá khẩm hơn. Cụ thể, trong một khoảnh khắc khác tại sự kiện, nam diễn viên không tương tác với camera của chương trình, mà ngược lại, anh xoay người sang phía khác để vẫy tay với ai đó. Hành động này cũng anh đã khiến người hâm mộ có một tràng cười sảng khoái.

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 13
Thành Nghị không khác gì tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.
Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 14
Nam diễn viên không tương tác với camera của chương trình, mà ngược lại, anh xoay người sang phía khác để vẫy tay với ai đó.
Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 15
Hành động hài hước của Thành Nghị được người hâm mộ chụp lại.

Thành Nghị sinh năm 1990, quê ở Hồ Nam. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Ương, nên có cơ sở diễn xuất vững chắc và được đào tạo bài bản, chính quy. Nhờ vậy, dù đảm nhận vai phụ hay đảm nhận vai chính, Thành Nghị chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Hiện tại Thành Nghị sắp tái xuất với dự án Anh Hùng ChíHồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm - Ảnh 16
Dù đảm nhận vai phụ hay đảm nhận vai chính, Thành Nghị chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng.
Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Khán giả vô cùng bất ngờ Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị một nam diễn viên này 'cướp mất' danh hiệu ngôi sao sau 90 có ảnh hưởng nhất 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Thành Nghị bất ngờ bị tố 'giả nai', vờ hiền lành khiến CĐM liên tưởng tới Lý Dịch Phong: Liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp?

Thành Nghị bất ngờ bị tố 'giả nai', vờ hiền lành khiến CĐM liên tưởng tới Lý Dịch Phong: Liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp?

Rộ thông tin Thành Nghị đóng vai phụ trong phim của Tiêu Chiến, fan ‘ruột’ lên tiếng đáp trả và đưa ra bằng chứng uy tín bảo vệ

Rộ thông tin Thành Nghị đóng vai phụ trong phim của Tiêu Chiến, fan ‘ruột’ lên tiếng đáp trả và đưa ra bằng chứng uy tín bảo vệ

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 57 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 2 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 4 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều