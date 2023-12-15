Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm

Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây qua hàng loạt dự án như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai, gần đây nhất là Liên Hoa Lâu. Dù không sở hữu lượng fan “khủng” nhưng Thành Nghị lại được nhận xét rất cao về khả năng diễn xuất. Thế nên, mọi 'nhất cử nhất động' của nam diễn viên đều gây chú ý với khán giả.

Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được biết đến rộng rãi.

Mọi 'nhất cử nhất động' của nam diễn viên đều gây chú ý với khán giả.

Nếu trước đó, Thành Nghị từng gây sốt với loạt khoảnh khắc khó hiểu ở đêm hội Weibo thì tại thảm đỏ sự kiện Thịnh Điển do Đằng Tấn tổ chức vào chiều 14/12, sự xuất hiện của anh cũng đang là chủ đề được bàn tán rầm rộ. Theo đó, trên thảm đỏ sự kiện, Thành Nghị diện trang phục phong cách thu đông với áo dạ dài màu xám, chất liệu lấp lánh. Kiểu tóc của anh trông rất giống hồi xuất hiện tại đêm hội Weibo cách đây không lâu.