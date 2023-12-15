Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm

Hành động của Thành Nghị gần đây đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.
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Thành Nghị hiện đang là một trong những nam diễn viên được biết đến rộng rãi trong những năm gần đây qua hàng loạt dự án như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai, gần đây nhất là Liên Hoa Lâu. Dù không sở hữu lượng fan “khủng” nhưng Thành Nghị lại được nhận xét rất cao về khả năng diễn xuất. Thế nên, mọi 'nhất cử nhất động' của nam diễn viên đều gây chú ý với khán giả.
Nếu trước đó, Thành Nghị từng gây sốt với loạt khoảnh khắc khó hiểu ở đêm hội Weibo thì tại thảm đỏ sự kiện Thịnh Điển do Đằng Tấn tổ chức vào chiều 14/12, sự xuất hiện của anh cũng đang là chủ đề được bàn tán rầm rộ. Theo đó, trên thảm đỏ sự kiện, Thành Nghị diện trang phục phong cách thu đông với áo dạ dài màu xám, chất liệu lấp lánh. Kiểu tóc của anh trông rất giống hồi xuất hiện tại đêm hội Weibo cách đây không lâu.
Trên thảm đỏ, nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Thông qua các hình ảnh chưa chỉnh sửa, nhan sắc đời thực của Thành Nghị trông không khác gì ảnh trên mạng xã hội. Phòng làm việc của anh cũng tung bộ ảnh được chụp trước đó, cùng một bộ trang phục, Thành Nghị thoải mái tạo dáng cùng với tuyết.
Khán giả nhận xét Thành Nghị không khác gì tổng tài bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, tuy nhiên trạng thái của nam diễn viên cũng không khá khẩm hơn. Cụ thể, trong một khoảnh khắc khác tại sự kiện, nam diễn viên không tương tác với camera của chương trình, mà ngược lại, anh xoay người sang phía khác để vẫy tay với ai đó. Hành động này cũng anh đã khiến người hâm mộ có một tràng cười sảng khoái.
Thành Nghị sinh năm 1990, quê ở Hồ Nam. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Ương, nên có cơ sở diễn xuất vững chắc và được đào tạo bài bản, chính quy. Nhờ vậy, dù đảm nhận vai phụ hay đảm nhận vai chính, Thành Nghị chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Hiện tại Thành Nghị sắp tái xuất với dự án Anh Hùng Chí và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.