Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Sao quốc tế 15/12/2023 09:10

Khán giả vô cùng bất ngờ Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị một nam diễn viên này 'cướp mất' danh hiệu ngôi sao sau 90 có ảnh hưởng nhất 2023.

Trong sách trắng Tencent vừa công bố vào ngày 14/12 mới đây, Thành Nghị bất ngờ vượt mặt những tên tuổi có lưu lượng hàng đầu như Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba,... vinh danh trở thành diễn viên sau 90 có ảnh hưởng nhất 2023. 

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 1
Thành Nghị bất ngờ vượt mặt những tên tuổi có lưu lượng hàng đầu như Dương Tử, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba,...
Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 2
Thành Nghị vinh danh trở thành diễn viên sau 90 có ảnh hưởng nhất 2023. 

 

Có thể nói, với vai diễn Lý Liên Hoa quá đỗi xuất sắc trong bộ phim trinh thám kiếm hiệp Liên Hoa Lâu, việc Thành Nghị nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng là điều không thể bàn cãi. Bộ phim cũng nhận được số điểm Douban cao chót vót, là dự án được đánh giá cao về cả nội dung, kỹ xảo lẫn diễn xuất của dàn diễn viên. Không chỉ các mọt phim mà người trong giới chuyên môn cũng đánh giá phim khá cao. 

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 3

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 4

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 5
Vai diễn Lý Liên Hoa của Thành Nghị trong bộ phim trinh thám kiếm hiệp Liên Hoa Lâu.

Từ cuối tháng 7 đến thời điểm hiện tại, nền tảng IQIYI đã gọi Liên Hoa Lâu là "hắc mã mùa hè" của năm 2023. Thậm chí, phim còn lọt vào danh sách phim truyền hình thường niên 2023 do Vân Hợp công bố, xếp cùng với Cuồng Phong, Tam Thể, Đi Đến Nơi Có Gió... 

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 6
Phim còn lọt vào danh sách phim truyền hình thường niên 2023 do Vân Hợp công bố

Tên tuổi của Thành Nghị cũng từ đó tăng theo, hiện anh là sao nam Hoa ngữ đang được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Ngoài ra, chính cách sống, cách làm nghề nghiêm túc cũng là lý do khiến Thành Nghị thành công dù nổi tiếng khá muộn. 

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023 - Ảnh 7
Hiện anh là sao nam Hoa ngữ đang được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ngoài ba vị trí đầu gọi tên Thành Nghị, Dương Tử, Tiêu Chiến, top 10 danh sách trắng của Tencent, xếp hạng 4 - Lý Hiện , Bạch Lộc vững vàng ở vị trí thứ 5 hay Đàn Kiện Thứ - người cũng có màn tái xuất ấn tượng nhờ sức nóng của Trường Tương Tư, đưa anh lọt vào top 7 BXH lần này. 

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