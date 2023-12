Thành Nghị chuẩn bị gia nhập đoàn 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền' cùng một sao nữ bằng tuổi?

Nam diễn viên cũng từng "làm chao đảo" màn ảnh Hoa ngữ với hai bộ phim cổ trang là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Trầm Vụn Hương Phai.

Hiện tại, sau thành công của dự án Liên Hoa Lâu đình đám, Thành Nghị sẽ góp mặt ở “Vũ Trụ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương” - Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung cũng được một phen rầm rộ khi một blogger nổi tiếng đưa tin nam diễn viên Thành Nghị sẽ cùng Lý Nhất Đồng gia nhập đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền vào cuối tháng 12 này. Cụ thể, dự án sẽ khai máy vào ngày 23/12 tới. Trước đó, phim được đồn đoán sẽ khởi quay vào tháng 11 nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì khiến fan rất nóng lòng.

Hình ảnh đầu tiên được lan truyền về Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền.

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền là phần thứ 3 trong series phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Trung Quốc, do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính. Phần 1 - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn thủ vai đã tung một số ấn phẩm tuyên truyền, chờ ngày lên sóng. Còn phần 2 - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi đảm nhiệm vẫn đang trong quá trình ghi hình.

Khán giả cho rằng nếu thông tin này là thật, nam diễn viên sẽ có lịch trình làm việc vô cùng dày đặc. Trước thông tin từ phía blogger, đoàn phim và các diễn viên chưa lên tiếng xác nhận.

Thành Nghị sinh năm 1990, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, diễn xuất của sao nam 33 tuổi cũng được đánh giá cao. Năm 2020, khi Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lên sóng, tên tuổi của Thành Nghị vụt sáng thành sao lớn, bạo hồng khắp trang mạng xã hội. Cũng từ đây, Thành Nghị lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng và tiếp tục nhận vai chính trong những dự án cổ trang.

Sắp tới đây, hai dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi và Anh Hùng Chí của nam diễn viên dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm 2024, nhận được sự kỳ vọng rất cao của các mọt phim sau thành công vang dội của Liên Hoa Lâu.