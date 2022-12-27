Điểm mặt những drama rúng động nhất trong năm 2022 tại Cbiz: 2 trong tứ đại lưu lượng đình đám một thời chiếm sóng

Dưới đây là một trong số những scandal chấn động Cbiz trong năm 2022:

Làng giải trí Hoa ngữ vốn là nơi sản sinh ra những nghệ sĩ tài năng hàng đầu đất nước tỷ dân, tuy nhiên suy cho cùng họ cũng chỉ là con người mà đã là con người thì luôn có chỗ cho sai lầm.

Mặc dù scandal của Ngô Diệc Phàm đã bị phanh phui vào đầu năm 2021 với các phi vụ tuyển chọn ‘thê thiếp’, tụ tập đám đông để làm việc bất chính và bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên…nhưng mãi đến thời điểm gần đây bản án dành cho sao nam đình đám một thời mới được tuyên bố.

Cụ thể sau thời gian dài điều tra và xét xử, nam ca sĩ, diễn viên Ngô Diệc Phàm chính thức bị tuyên mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác. Đây cũng chính là một trong những drama lớn nhất từng được biết đến trong lịch sử làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Dịch Phong: Bị bắt vì bán dâm

Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Tháng 9/2022, trên mạng đột nhiên lan truyền tin tức rằng một nam nghệ sĩ có tên ba chữ nào đó đã bị ‘thanh lý’ vì... bán dâm. Sau đó, cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra thông báo khẳng định nam nghệ sĩ bị "xác nhận nhiều lần mua bán dâm" chính là Lý Dịch Phong!

Được biết, cảnh sát Bắc Kinh đã phát hiện hành vi mại dâm của Lý Dịch Phong ngay tại chỗ trong quá trình điều tra một vụ án hình sự và bất hợp pháp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi nam diễn viên đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc khiến ngôi sao 35 tuổi đánh mất sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh bị ít nhất 13 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Tất cả những gì gây dựng trước đó của mỹ nam này đều đã bị xóa sạch chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Đặng Luân: Trốn thuế

Đặng Luân - Ảnh: Internet

Vào tháng 3/2022, làng giải trí xứ Trung rúng động trước thông tin nam diễn viên Đặng Luân trốn thuế. Số tiền trốn thuế cộng thêm tiền phạt, tổng cộng Đặng Luân phải nộp phạt 106 triệu nhân dân tệ (hơn 359 tỉ đồng).

Sau khi sự việc bị phanh phui, Đặng Luân cũng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, khắc phục hậu quả nhưng vẫn không thể thay đổi số phận của mình khi cũng giống như Lý Dịch Phong, tất cả mọi nhãn hàng, tài khoản của anh đều đã bị xóa bỏ.