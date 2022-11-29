Hướng Hàm Chi ẩn trang cá nhân sau khi phủ nhận hẹn hò Ngô Lỗi

Sau thông báo không có mối quan hệ tình cảm với Ngô Lỗi, mới đây nữ diễn viên Hướng Hàm Chi đã có động thái mới.

Vào ngày 28/11 vừa qua, thông qua buổi livestream cùng bạn của mình, Hướng Hàm Chi đã tuyên bố cô và Ngô Lỗi không có chuyện hẹn hò. Động thái này đã khiến dư luận không khỏi xôn xao vì trước đây tin đồn hẹn hò của cả hai từng rầm rộn suốt một thời gian dài.

Hướng Hàm Chi ẩn trang cá nhân sau khi tuyên bố không hẹn hò Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Sau thông báo trên, một cư dân mạng đã phát hiện các tài khoản mạng xã hộ của Hướng Hàm Chi như Weibo và và Douyin đều bị chuyển về chế độ riêng tư. Hiện tại, nếu gõ tên Hướng Hàm Chi trên công cụ tìm kiếm của các nền tảng này thì chỉ tìm ra tài khoản của người hâm mộ.

Được biết, tin đồn Ngô Lỗi và Hứa Hàm Chi hẹn hò sau khi hợp tác với nhau trong bộ phim Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió. Đến tháng 8/2022, sau khi Ngô Lỗi đã vô tình để lộ màn hình wechat của mình lúc đang livestream, một tài khoản đã dùng ảnh đại diện rất giống với minh tinh họ Hướng khiến tin tức này bùng lên một lần nữa.

Tuy nhiên, chiếc ảnh đại diện kia đã nhanh chóng được người hâm mộ của Hướng Hàm Chi tìm ra sự thật phía sau. là nữ diễn viên họ Hướng chưa từng công bố avata Wechat nên đây chưa chắc là tài khoản của cô. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng bức ảnh này trông giống với chú chó cưng của Ngô Lỗi hơn nhiều.

Đến cuối tháng 10 vừa qua, trang cá nhân của Ngô Lỗi hiển thị tình trạng hiện tại là "đang độc thân". Đây được xem là động thái của nam tài tử ngầm phủ nhận tin hẹn hò với Hướng Hàm Chi.

Về phần Hướng Hàm Chi, từ khi tin đồn hẹn hò nổ ra, cô đã bị fan của Ngô Lỗi tấn công trên mạng xã hội bằng những lời lẽ kém văn minh. Thậm chí, sau khi phủ nhận sự việc thì cô vẫn bị mắng là "ké fame", lợi dụng tên tuổi của nam diễn viên họ Ngô để nổi tiếng.

Hướng Hàm Chi lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với Ngô Lỗi Vừa qua nữ diễn viên Hướng Hàm Chi đã phủ nhận chuyện hẹn hò của mình với tài tử Ngô Lỗi thông qua một buổi phát sóng trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-ham-chi-an-trang-ca-nhan-sau-khi-phu-nhan-hen-ho-ngo-loi-529815.html