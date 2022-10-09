Hôn nhân trong Cbiz thực sự có thứ gọi là 'hạnh phúc viên mãn' như người ta vẫn thường nói hay không?

Đối với mọi người hôn nhân là một chuyện trọng đại mà bất kỳ ai cũng trân trọng nhưng trong Cbiz mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy?

Mới đây theo bài viết của một blogger nổi tiếng tại xứ Trung cho biết ''hôn nhân'' trong làng giải trí Cbiz không đơn giản chỉ là việc kết hôn của hai người, mà nó còn có nhiều chức năng khác như ''phao cứu sinh'' sự nghiệp hoặc là một vụ việc gây chú ý từ phía dư luận nhằm tăng cao thu hút của bản thân. Và một số sự việc dưới đây chính là bằng chứng xác thực cho bài viết của nam blogger nổi tiếng này. Viên Vịnh Nghi ba lần tổ chức hôn lễ đều trên show Cặp đôi khiến netizen trở nên phát cáu bởi nhiều lần tổ chức hôn lễ trên show - Ảnh: Internet Cuối tháng 9, nam diễn viên Anh hùng xạ điêu Trương Trí Lâm tổ chức hôn lễ với hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi trên sân khấu của show giải trí Anh trai vượt mọi chông gai 2. Trái với nhiều hôn lễ đa phần nhận về nhiều lời cầu chúc như bao người bình thường khác, lễ thành hôn của hai người lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ ngán ngẩm với việc Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi liên tục chụp ảnh, tổ chức lễ cưới bù trên sóng truyền hình. Điều này khiến cho netizen tỏ ra chướng mắt và cho rằng cả hai nên tập trung vào phát triển sự nghiệp của mình thay vì chỉ biết dựa vào hôn lẽ của mình để thu hút người chú ý đến mình. Bên cạnh đó, Viên Vịnh nghi còn sử dụng nhiều chiêu trò để tạo độ nóng cho tên tuổi mà cụ thể là việc tiết lộ những thông tin đời tư cá nhân như từng làm bồ nhí cho các đại gia Hong Kong hay khoe việc được ông xã chiều chuộng.

Vợ chồng Chung Lệ Đề tự tạo mâu thuẫn ly hôn Chung Lệ Đề và ông xã kém 12 tuổi không ít lần tranh cãi trên show giải trí khiến fan ngán ngẫm - Ảnh: Internet Vợ chồng mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề được coi là khách mời thường xuyên của các chương trình giải trí về gia đình. Xuất hiện liên tục trong show, vợ chồng Chung Lệ Đề phải tìm cách để khán giả không cảm thấy nhạt nhẽo. Chung Lệ Đề không ít lần khóc trên truyền hình trong cách show như Mẹ chồng nàng dâu, Người phụ nữ tôi yêu,... với lý do ông xã không còn yêu thương cô như ngày đầu mới bên nhau. Ban đầu điều này nhận được nhiều sự đồng cảm từ phía người hâm mộ nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại sự việc liên tục tiếp diễn và khiến cho netizen cảm thấy vô cùng khó chịu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-nhan-trong-cbiz-thuc-su-co-thu-goi-la-hanh-phuc-vien-man-nhu-nguoi-ta-van-thuong-noi-hay-khong-511715.html