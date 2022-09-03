Hoàn cảnh hiện tại của quản lý từng 'tòm tem' với vợ 'Ảnh đế' Vương Bảo Cường

Sao quốc tế 03/09/2022 12:15

Nam diễn viên Vương Bảo Cường từng điêu đứng khi phát hiện vợ mình ngoại tình với chính quản lý thân cận và còn đồng lòng với nhau chiếm đoạt tài sản của anh.

Trang iFeng đưa tin, quản lý của của Vương Bảo Cường - Tống Triết - đã mãn hạn tù sau 6 năm thi hành án. Theo Cảnh sát Triều Dương, người này sau đó đã trở về quê nhà, làm ruộng và nuôi heo để duy trì sự sống.

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Ồn ào tình cảm của Vương Bảo Cường, vợ cũ và quản lý từng khiến dư luận xôn xao vô cùng - Ảnh: Internet

Kể từ khi bị kết tội và thi hành án, Tống Triết đã hoàn toàn dứt tình với vợ cũ của Vương Bảo Cường - Mã Dung. Người phụ nữ này đã vạch rõ ranh giới với anh kể từ khi anh bị kiện vì chiếm đoạt tài sản. Trong suốt thời gian Tống Triết ngồi tù, Mã Dung chưa một lần vào thăm. Theo Sina, trong 6 năm ngồi tù, Tống Triết từng bị trầm cảm nặng đến mức tự tử bất thành.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Vương Bảo Cường đã bắt gặp tại trận vợ mình là Mã Dung ngoại tình với quản lý của anh trong một khách sạn. Sau sự việc, "Ảnh đế" họ Vương tuyên bố ly hôn và tung ra hàng loạt bằng chứng về chuyện ngoại tình của bà xã.

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Tuy nhiên, Mã Dung lại không phải là người hiền lành, cô đăng đàn tố cáo chồng vu khống và xâm phạm quyền riêng tư của cô. Người phụ nữ này sau đó còn nhiều lần mắng chửi Vương Bảo Cường trên mạng xã hội, đến thẳng nhà anh để tấn công rồi tự đánh mình để ăn vạ.

Vì những bằng chứng ngoại tình mà Vương Bảo Cường đưa ra, tòa án nhanh chóng chấp thuận đơn ly hôn của nam diễn viên và bác bỏ ý kiến của Mã Dung. Tuy vậy, lúc này Vương Bảo Cường cũng nhận ra là hàng loạt tài sản của anh đã "không cánh mà bay".

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Trong thời gian ngoại tình, Mã Dung đã cấu kết với Tống Triết để biển thủ và chuyển giao nhiều tài sản sang tên mình. Vì hành động này, Tống Triết bị kết án 6 năm tù với tội danh lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản và phải hoàn trả 2,325 triệu NDT (8,2 tỷ đồng) cho Vương Bảo Cường.

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