Quản lý cũ của Vương Bảo Cường sắp tới sẽ được thả tự do, điều này khiến nam tài tử hết sức lo ngại.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Tống Triết - quản lý cũ của "ông hoàng phòng vé Trung Hoa" Vương Bảo Cường sẽ được thả tự do vào tháng tới. Tin tức này đã khiến dư luận trong nước xôn xao, ngay sau đó thì scandal liên quan đến 2 người đàn ông này từ 6 năm trước được đào lại.

Vương Bảo Cường bắt gặp tại trận vợ mình là Mã Dung ngoại tình với quản lý của anh trong một khách sạn - Ảnh: Internet

Theo đó, vào tháng 10/2016, Vương Bảo Cường đã bắt gặp tại trận vợ mình là Mã Dung ngoại tình với quản lý của anh trong một khách sạn. Sau sự việc, "Ảnh đế" họ Vương tuyên bố ly hôn và tung ra hàng loạt bằng chứng về chuyện ngoại tình của bà xã.

Tuy nhiên, Mã Dung lại không phải là người hiền lành, cô đăng đàn tố cáo chồng vu khống và xâm phạm quyền riêng tư của cô. Người phụ nữ này sau đó còn nhiều lần mắng chửi Vương Bảo Cường trên mạng xã hội, đến thẳng nhà anh để tấn công rồi tự đánh mình để ăn vạ.

Mã Dung không ngại chửi bới ông xã trên MXH và ăn vạ nhiều lần - Ảnh: Internet

Vì những bằng chứng ngoại tình mà Vương Bảo Cường đưa ra, tòa án nhanh chóng chấp thuận đơn ly hôn của nam diễn viên và bác bỏ ý kiến của Mã Dung. Tuy vậy, lúc này Vương Bảo Cường cũng nhận ra là hàng loạt tài sản của anh đã "không cánh mà bay".

Trong thời gian ngoại tình, Mã Dung đã cấu kết với Tống Triết để biển thủ và chuyển giao nhiều tài sản sang tên mình. Vì hành động này, Tống Triết bị kết án 6 năm tù với tội danh lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản và phải hoàn trả 2,325 triệu NDT (8,2 tỷ đồng) cho Vương Bảo Cường.

Với thông tin Tống Triết chuẩn bị được ra tù, Vương Bảo Cường đã tăng cường lực lượng an ninh xung quanh nhà và thuê thêm vệ sĩ để bảo vệ các con vì lo sợ bị trả thù.

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