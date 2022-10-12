Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị phủ nhận tin đồn nợ nần, lo sợ sẽ không lấy được chồng

Sao quốc tế 12/10/2022 11:34

Tân hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị Bày tỏ nỗi lo về việc mình sẽ không thể kết hôn vì những tin đồn ác ý.

Trang On đưa tin, Hoa hậu Hong Kong 2022 vừa qua đã chia sẻ về cuộc sống của cô kể từ khi đăng quang vào ngày 25/9, đặc biệt là các tin đồn xung quanh mình. Lâm Ngọc Vị cho hay, cô buồn nhất khi bị gọi bằng những danh xưng như "hoa hậu hư hỏng" hay "hoa hậu tình dục" vì trong một show truyền hình trước đó cô từng cởi mở nói về trải nghiệm quan hệ với 5 người tình.

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Hoa hậu Hong Kong 2022 sợ không lấy được chồng vì danh tiếng xấu - Ảnh: Internet

Lâm Ngọc Vị nói, thật ra cô chỉ đang phóng đại câu chuyện để gây chú ý cho chương trình, thực ra cô chỉ từng hẹn hò với 3 người mà thôi. Cô cũng không ngờ, kể từ khi trở thành hoa hậu, các phát ngôn của mình bị đem ra mổ xẻ và đàm tiếu nhiều như vậy.

"Tôi tủi thân khi bị khán giả ghẻ lạnh, gán ghép những biệt danh không hay. Họ không biết rằng điều đó có thể hủy hoại nhân phẩm, hình ảnh của một người. Tôi thực sự lo lắng bản thân liệu có thể lấy được chồng trong tương lai. Người đàn ông nào muốn cưới một cô vợ mà danh tiếng của họ chỉ xoay quanh vấn đề tình dục." - Lâm Ngọc Vị tâm sự.

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Cũng trong buổi trò chuyện này, Lâm Ngọc Vị phủ nhận việc bản thân tiêu hoang nên nợ nần chồng chất. Từ nhỏ cô đã sống cùng mẹ do phụ huynh ly hôn. Kể từ khi 13 tuổi, người đẹp đã tự đi làm thuê và kiếm tiền nuôi bản thân mình. Cũng vì vậy mà cô từng làm nhiều việc như nhân viên bán hàng, phục vụ, thư ký,...

Lâm Ngọc Vị là con gái của tài tử TVB Lâm Tuấn Hiền và vợ là Ôn Đế. Hai người ly hôn vì nhiều bất hòa không thể hòa giải. Sau đó, mẹ của Lâm Ngọc Vị đưa con gái sang Anh sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Những năm gần đây, hai cha con mới có dịp tái ngộ và trở nên thân thiết hơn.

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Theo HK01, Lâm Ngọc Vị không hề có một cuộc sống dư dả như nhiều người lầm tưởng. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hong Kong 2022, người đẹp phải bán bảo hiểm để kiếm tiền. Thậm chí cô từng phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn trai là huấn luyện viên để duy trì cuộc sống.

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Chỉ vừa mới đăng quang, Hoa hậu Hong Kong 2022 đã gây ra tranh cãi kịch liệt khi công chúng cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này.

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