Hình ảnh mỹ nam Bi Rain 20 năm trước với mái tóc ngắn "xịn xò" khiến fan hâm mộ thích thú "Khi đó anh là hình mẫu lý tưởng của em"

Sao quốc tế 06/04/2022 20:07

Mới đây "ông bố hai con" Bi Rain đăng tải hình ảnh bản thân của 20 năm trước với mái tóc ngắn "thời thượng". Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp lịch lãm, nam tính hiện tại.

Hình ảnh mỹ nam Bi Rain 20 năm trước với mái tóc ngắn 'xịn xò' khiến fan hâm mộ thích thú 'Khi đó anh là hình mẫu lý tưởng của em' - Ảnh 1

Vào ngày 5/4, Rain đã đăng tải lên Instagram cá nhân một vài bức ảnh của anh chàng 20 năm trước với dòng trạng thái: "Hình tôi của năm 2002 do một người hâm mộ gửi. Dáng cao to. Để tóc ngắn nữa chứ".

Trong bức ảnh "ông hoàng K-POP" Bi Rain gây chú ý với tạo hình trẻ trung, năng động đầy thanh xuân trái ngược với vẻ ngoài cuốn hút, lịch lãm của hiện tại.

Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều phản ứng về ngoại hình ngày xưa của Bi Rain, được cho là "một trời một vực" với diện mạo hiện tại khi đã là ông bố 2 con.

Fan hâm mộ bình luận: “Khi đó anh là hình mẫu của em”, “Em là fan của anh từ xưa đến nay. Em vẫn luôn dõi theo anh","Từ trước đến giờ, anh vẫn tuyệt vời như vậy",...

Được biết, Bi Rain đã kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee nhiều năm và có với nhau hai công chúa nhỏ, hai vợ chồng vẫn luôn biết cách giữ lửa tình yêu. Cả hai thường xuyên dành khoảng thời gian cho nhau bằng những buổi hẹn hò riêng mà không có mặt các con. Đây có lẽ chính là bí quyết giúp cặp vợ chồng đình đám này luôn hạnh phúc.

Hình ảnh mỹ nam Bi Rain 20 năm trước với mái tóc ngắn 'xịn xò' khiến fan hâm mộ thích thú 'Khi đó anh là hình mẫu lý tưởng của em' - Ảnh 2
Hình ảnh mỹ nam Bi Rain 20 năm trước với mái tóc ngắn 'xịn xò' khiến fan hâm mộ thích thú 'Khi đó anh là hình mẫu lý tưởng của em' - Ảnh 3
Mới đây, Bi Rain đã tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình "Bác sĩ ma", nhận về nhiều đánh giá tích cực cho diễn xuất của anh chàng. 

Theo DongA

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Từ khóa:   Bi Rain sao Hàn mỹ nam Hàn

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