Dương Tử kêu gọi kịch bản ngay trên sóng livestream, mong muốn thoát khỏi 'vùng an toàn', sẵn sàng vào vai ác

Trong buổi livestream chiều 13/9, Dương Tử đã diện váy trắng thanh lịch, cột tóc hai bên xen lẫn highlight màu tím cực trẻ trung, năng động. Có thể nói, đây là một bước tiến vượt bậc của Dương Tử so với tạo hình quen thuộc tóc buông xõa và váy trễ vai. Cũng trong buổi livestream, Dương Tử chia sẻ rằng với cô, đóng phim là diễn tả được điều mà tác giả gửi gắm và thể hiện được hết tính cách của nhân vật. Vì vậy, cô không hề đặt nặng ba chữ "vùng an toàn", chỉ muốn đưa đến cho khán giả những bộ phim có đề tài khác nhau và những nhân vật có tính cách riêng biệt.

"Tôi muốn đột phá bản thân mình nhưng còn phải xem là những kịch bản gửi đến thuộc thể loại nào đã. Đóng vai phản diện cũng được, tôi thích kiểu vai này lắm nhưng không ai muốn tôi đóng người xấu, không ai tìm tôi. Tôi cũng thích đóng kiểu nhân vật hơi 'điên', rồi cả phim dân quốc, phim chiến tranh,... tôi đều muốn thử nhưng mà không có kịch bản tìm đến", nữ diễn viên chia sẻ.

Với mong muốn thử sức ở nhiều vãi diễn khác nhau, nữ diễn viên không ngần ngại kêu gọi kịch bản ngay trên sóng livestream khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú vì tinh thần cống hiến hết mình cho nghiệp diễn của nữ diễn viên.

Hiện, Dương Tử đang trong quá trình thực hiện dự án Thừa Hoan Ký, đóng cặp cùng với Hứa Khải. "Thừa Hoan ký" dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Diệc Thư. Nữ chính Mạch Thừa Hoan - một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách ưu tú, sau khi tốt nghiệp đại học đã thuận lợi vào cơ quan nhà nước. Mọi thứ diễn ra bình thường và ổn định khi cô chuẩn bị kết hôn với bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Bất ngờ xảy ra, người mẹ nhọc nhằn hiền hậu thường ngày đột ngột thay đổi thái độ và yêu cầu phải có một đám cưới long trọng cho con gái. Thừa Hoan hiếu thảo phải rơi vào rạn nứt giữa mẹ đẻ và nhà chồng. Trải qua sự đấu tranh, tưởng rằng mọi thứ có thể lắng xuống thì phía nhà chồng lại gặp biến cố, đám cưới phải hoãn lại...