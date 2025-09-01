Đi vệ sinh lúc nửa đêm, người phụ nữ hét toáng lên khi phát hiện trăn khủng nằm trọn trong bồn cầu

Người phụ nữ ở Indonesia vừa bước vào nhà vệ sinh phát hiện một con trăn dài gần 4 mét nằm trong bồn cầu. Được biết chủ bị sốc đã phát hiện ra nó khi cô vào nhà vệ sinh và hét lên vì kích thước của con trăn, con trăn đang nhìn chằm chằm vào cô khi cô mở nắp.
Video

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

