Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 28/08/2025 16:30

Mới đây chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Diễm là Vương Chí Tài đã bị hạn chế chi tiêu, chủ đề này gây chú ý trên các trang mạng Trung Quốc.

Mới đây, Vương Diễm kết hôn với doanh nhân bất động sản người Hoa gốc Australia Vương Chí Tài vào năm 1997. Kể từ đó, cô dần rút lui khỏi showbiz, về làm dâu hào môn với cuộc sống sung túc, phú quý.

Tuy nhiên mới đây, Vương Chí Tài lại vướng vào khủng hoảng tài chính, bị tòa án ban hành lệnh hạn chế chi tiêu. Theo dữ liệu từ trang thông tin thi hành án Trung Quốc, ông từng nhiều lần bị áp lệnh này, gần nhất là vào ngày 23/5. Truyền thông Hong Kong đưa tin Vương Chí Tài đã phá sản, vướng nợ nần vì cờ bạc.

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia - Ảnh 1

Sau khi thông tin lan truyền, dân mạng tiếp tục "soi" lại những hoạt động của Vương Diễm khoảng thời gian gần đây. Nhiều ý kiến chỉ ra cô thời gian qua đột nhiên tích cực đóng phim trở lại, dù trước đó một thời gian dài ngừng đóng phim để chăm lo gia đình.

 

Thậm chí 2 tháng đổ lại đây, diễn viên còn lấn sân sang mảng livestream bán hàng. Có thông tin chỉ trong hai buổi livestream, cô đã mang về khoản doanh thu hơn 30 triệu NDT.

Song, Vương Diễm cũng vướng nhiều tranh cãi xoay quanh việc bán hàng trên sóng trực tiếp. Hôm 20/8 vừa qua, diễn viên còn phải đăng video xin lỗi, hứa sẽ lắng nghe góp ý và sửa đổi để tránh gây phản cảm cho khán giả.

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia - Ảnh 2

Vương Diễm sinh năm 1974, từng là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong sự nghiệp, cô từng góp mặt ở nhiều tác phẩm kinh điển của Quỳnh Dao như Mai Hoa Lạc, Hoàn Châu Cách Cách 2, Tân Dòng Sông Ly Biệt, cùng loạt phim võ hiệp Tứ Đại Danh Bộ...

Sau khi kết hôn, Vương Diễm lui về chăm sóc gia đình song đôi khi vẫn chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Diễn viên từng gây chú ý khi tiết lộ cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự nhìn thẳng ra Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Việc ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách 2 lao đao sau khi chồng khủng hoảng tài chính, phải chật vật kiếm tiền khiến dân mạng bàn tán.

Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Lưu Diệc Phi tham dự một sự kiện ở Thành Đô với vai trò đại sứ thương hiệu. Xuất hiện đúng ngày sinh nhật, Lưu Diệc Phi được khán giả tại sự kiện đồng thanh chúc mừng sinh nhật.

Xem thêm
