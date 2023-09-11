HOT: Trường Tương Tư phần 2 được cấp phép phát sóng, Dương Tử hứa hẹn gây náo loạn làng phim Hoa ngữ

Sao quốc tế 11/09/2023 16:45

Trường Tương Tư phần 2 dự kiến sẽ sớm ra mắt khán giả.

Sau thành công "bạo khoản" của Trường Tương Tư phần 1, thông tin thời gian lên sóng phần 2 của bộ phim vẫn luôn được khán giả quan tâm. Theo nhiều thông tin được cộng đồng mạng chia sẻ thời gian vừa qua, phần 2 sẽ lên sóng vào đầu năm 2024 khiến nhiều khán giả phấn khích. Tuy nhiên phía nhà sản xuất và dàn diễn viên chưa lên tiếng xác nhận trước tin tức này vì phải chờ duyệt phim. 

Không phụ lòng chờ đợi của khán giả, hôm nay (11/9), Trường Tương Tư phần 2 đã chính thức được cấp giấy phép chiếu mạng. Phần 2 vẫn có sự xuất hiện của dàn diễn viên chính là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Vương Hoằng Nghị. Như vậy, Trường Tương Tư phần 2 sẽ sớm ra mắt khán giả và dự kiến tiếp tục oanh tạc bảng xếp hạng phim ảnh trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.  

HOT: Trường Tương Tư phần 2 được cấp phép phát sóng, Dương Tử hứa hẹn gây náo loạn làng phim Hoa ngữ - Ảnh 1

 

HOT: Trường Tương Tư phần 2 được cấp phép phát sóng, Dương Tử hứa hẹn gây náo loạn làng phim Hoa ngữ - Ảnh 2

Tối ngày 10/9, trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ Dương Tử đã bật mí phần 2 sẽ còn "ngược tâm" hơn phần 1 khiến nhiều khán giả không khỏi thấp thỏm. Nữ diễn viên tiết lộ, trong phần 2 Trường Tương Tư sẽ có nội dung nhiều biến động hơn, mỗi nhân vật sẽ đi theo một hướng khác nhau và có một kết thúc thuộc về họ.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cũng trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Đàn Kiện Thứ cũng đã có một vài tiết lộ về phần 2 của bộ phim. Anh chia sẻ trong lúc đi thu âm cho phần 2 của Trường Tương Tư, mọi người ngồi bên ngoài phòng thu đều khóc hết nước mắt. "Vốn dĩ tôi thu âm chỉ xem một đoạn nào đó trong cảnh phim thôi, chứ không phải xem toàn bộ. Nhưng tôi vẫn hỏi xin mở cho tôi xem toàn bộ phim. Cuối cùng xem xong tôi liền cảm thấy không ổn rồi, cả người đều cảm thấy không ổn rồi", Đàn Kiện Thứ chia sẻ. 

HOT: Trường Tương Tư phần 2 được cấp phép phát sóng, Dương Tử hứa hẹn gây náo loạn làng phim Hoa ngữ - Ảnh 3HOT: Trường Tương Tư phần 2 được cấp phép phát sóng, Dương Tử hứa hẹn gây náo loạn làng phim Hoa ngữ - Ảnh 4

Khép lại phần 1, Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai) cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử.

Dù kết thúc phần 1, Tiểu Yêu - Đồ Sơn Cảnh vẫn “đường ai nấy đi”, nhưng nhiều khán giả chắc chắn rằng Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh sẽ quay lại bên nhau ở cuối phần 2. Những diễn biến tiếp theo về tuyến tình cảm giữa các nhân vật trong phần 2 hiện cũng đang được khán giả nóng lòng chờ đợi ngày bộ phim lên sóng chính thức.  

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Việc Trường Tương Tư phải ngừng chiếu sau khi lên sóng phần 1 khiến khán giả “đứng ngồi không yên” vì tò mò về phần tiếp theo.

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