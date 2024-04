Dù đã là bà mẹ một con, Lưu Thi Thi vẫn gây sốt với vẻ ngoài trẻ trung trên phim trường Chưởng Tâm

Chưởng Tâm lấy bối cảnh triều đại nhà Võ Chu, dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nội dung phim xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An, thích lang thang khắp thiên hạ. Bất ngờ, ở thành Trường An xảy ra một vụ án mạng. Một vị đại nhân chết thảm trong nhà. Trước khi qua đời, ông đã mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh. Cô cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án mạng.