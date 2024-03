Ở những tạo hình của Lưu Thi Thi mới được công bố, nhan sắc của bà xã Ngô Kỳ Long tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Diện cổ phục thời Đường, lấy tone cam - trắng làm chủ đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn, kết hợp với tạo hình tóc đơn giản, Lưu Thi Thi mang lại cảm giác một mỹ nhân thời Đường "xé sách bước ra".

Trước khi Lưu Thi Thi tham gia dự án Chưởng Tâm, Dương Tử từng được khen hết lời khi đóng phim Quốc Sắc Phương Hoa, cũng lấy bối cảnh nhà Đường. Trong phim, Dương Tử vào vai nữ chính Hà Duy Phương. Với tạo hình đằm thắm, hài hòa, nữ diễn viên 31 tuổi được cho thể hiện rất tốt hình tượng mỹ nhân thời nhà Đường.

Tuy nhiên, sau khi Lưu Thi Thi gia nhập đoàn phim Chưởng Tâm, khán giả đồng loạt "quay xe" cho rằng Dương Tử "thua đau" trước "đàn chị".

Nói về Chưởng Tâm, phim kể về những bí ấn và đấu đá chốn quan trường giai đoạn sau khi Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế.

Dưới thời nhà Đường, Ngự Sử Kiểm Sát Dư Khiêm muốn tìm lại công bằng cho người bị hại trong vụ án bắt cóc, giết người gây náo loạn gần đây. Nhưng khi ông còn chưa kịp ra tay toàn bộ chứng cứ của vụ án đã bị lật đổ chỉ trong một đêm, những người chỉ cần có chút liên quan đến vụ án này đều bị diệt, tất nhiên Ngự Sử Dư Khiêm cũng không tránh khỏi xui xẻo, ông bị vu oan và chém đầu cả gia tộc. Vụ án kết thúc bằng việc trở thành vụ án Ngự Sử oanh động cả triều đình lúc bấy giờ.

Mười tám năm sau, trên giang hồ có một vị thần y tên Diệp Bình An (do Lưu Thi Thi thủ vai), nàng bởi vì nghi án Ngự Sử năm xưa có chỗ bí ẩn mà tìm tới Trường An. Nhiều lần dính tới mấy vụ án biến hoá kỳ lạ trong lúc đi khám bệnh mà mang trên lưng danh vu y, không chỉ vậy nàng còn tự ý dùng tâm kế, cách chữa bệnh khác người khiến người người sợ hãi tránh né. Một lần nọ, Diệp Bình An bỗng nhiên bị cuốn vào một vụ án ở kinh thành, người chết là một Tả Bổ Khuyết của triều đình. Diệp Bình An bị nghi ngờ là thủ phạm bởi trước khi Tả Bổ Khuyết chết hắn từng mời nàng đến phủ khám bệnh tim, nàng ngay sau đó bị quan binh vây bắt trở thành tù nhân và bị giam vào ngục. Thiếu Khanh Nguyên Thiếu Thành của Đại Lý Tự (do Đậu Kiêu thủ vai) là người phụ trách vụ án của Diệp Bình An. Tính cách hắn vốn lạnh lùng, tàn độc, khao khát quyền lực, nhưng xuất thân lại từ khu dân đen nên dù rất có tài và có chức vị vẫn bị người người khinh rẻ. Hắn nhìn ra những điểm kỳ lạ trong vụ án này, cũng biết Diệp Bình An gần như không phải thủ phạm của vụ án. Tuy nhiên hắn vẫn quyết tâm đẩy Diệp Bình An vào chỗ chết để đạt thành “đầu danh trạng” – cơ hội thăng cấp của mình.

Nguyên Thiếu Thành không bao giờ ngờ tới, vì mạng sống của mình mà Diệp Bình An tự nhận mình là vu nữ và khiến nguồn tin này truyền tới được tai Nữ Đế – người luôn có hứng thú với việc “xem mộng”. Nữ Đế nhanh chóng để ý tới Diệp Bình An và quyết định trở thành người xử lý vụ án của nàng. Diệp Bình An từ đây bắt đầu tranh thủ tìm ra hung thủ thật sự của vụ án nhưng nhận được sự cản trở của Nguyên Thiếu Thành bởi hắn quyết dồn nàng trở thành quỷ chết thay. Sự việc sau đó liệu rằng sẽ thuận lợi cho Diệp Bình An hay Nguyên Thiếu Thành?