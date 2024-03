Giữa cánh đồng hoa, trong bộ trang phục mỹ nữ thời Đường, Lưu Thi Thi có lúc rạng rỡ tươi cười, có lúc dịu dàng điềm tĩnh nắng vàng tạt vào góc mặt khiến mỹ nhân càng thêm diễm lệ. Tuy bộ trang phục thời Đường trên người không quá cầu kỳ, kiểu tóc búi đơn giản, gọn gàng, không điểm trang quá nhiều phụ kiện, nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp.

Nhiều netizen nhận xét nàng tiểu hoa đán 85 đẹp tựa tiên nữ đang hòa trong cảnh sắc thơ mộng của nhân gian. Với vẻ ngoài đẹp tựa tiên nữ này, Lưu Thi Thi được đánh giá "đánh bại" mọi đối thủ có phim cùng thời như Dương Tử (Quốc Sắc Phương Hoa), Triệu Lộ Tư (Rèm Ngọc Châu Sa) hay Đàm Tùng Vận (Thục Cẩm Nhân Gia), Điền Hi Vi (Tử Dạ Quy).

Chưởng Tâm là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền nghi với đề tài đại nữ chủ, báo thù. Phim lấy bối cảnh triều đại nhà Võ Chu, dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.

Nội dung xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An (do Lưu Thi Thi thủ vai), thích lang thang khắp thiên hạ. Trong nhiều lần đi khám bệnh, Bình An vô tình dính vào nhiều vụ án biến hoá kỳ lạ nên mang trên lưng danh vu y, không chỉ vậy nàng còn tự ý dùng tâm kế, cách chữa bệnh khác người khiến người người sợ hãi tránh né.

Bất ngờ ở kinh thành Trường An xảy ra một vụ án mạng, người chết là một Tả Bổ Khuyết của triều đình. Trước khi chết, nạn nhân đã mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh, thế nên cô vô tình trở thành người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án và bị nghi ngờ là thủ phạm.

Phụ trách vụ án là Thiếu Khanh Nguyên Thiếu Thành của Đại Lý Tự (do Đậu Kiêu thủ vai). Anh tuy có tài, khát khao quyền lực nhưng xuất thân dân đen nên không được coi trọng. Vậy nên, Nguyên Thiếu Thành luôn chờ đợi thời cơ, tìm mọi cách để leo lên cao.

Tuy Nguyên Thiếu Thành phát giác được uẩn khúc đằng sau vụ án mạng, nhưng vì lợi ích, anh ta vẫn lựa chọn xử tử Diệp Bình An để thăng quan tiến chức. Dẫn đến Diệp Bình An phải tìm mọi cách để cứu bản thân khỏi án oan, để rồi bị cuốn vào những âm mưu đấu đá của tầng lớp thống trị.