Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo

Tuy nhiên, phía đoàn phim Chưởng Tâm ra văn bản cho biết, dự án phim này ngay từ khi vừa khai máy đã có một số lượng lớn cánh săn ảnh quay chụp leak phim. Chuyện này xâm phạm quyền lợi của đoàn làm phim, làm cản trở quá trình sáng tạo và trật tự khi quay phim.

Sau sự trở lại hoành tráng trong Nhất niệm quan sơn, Lưu Thi Thi khuynh đảo màn ảnh với vẻ đẹp mềm mại mà kiên cường, dẻo dai. Vì vậy, khán giả càng trông đợi vào tạo hình cổ trang của Lưu Thi Thi trong phim mới. Khán giả háo hức muốn xem nữ diễn viên hoá thân thành bác sĩ tâm lý ở thời cổ đại như thế nào.

Đoàn phim Chưởng Tâm kiên quyết chống lại các hành vi xâm phạm như chụp ảnh ủy quyền, chụp ảnh bí mật, leak thông tin bí mật. Đoàn phim sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm.

Phim bối cảnh triều đại nhà Võ Chu, dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nội dung Chưởng tâm xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An, thích lang thang khắp thiên hạ.

Bất ngờ, ở thành Trường An xảy ra một vụ án mạng. Một vị đại nhân chết thảm trong nhà. Trước khi qua đời, ông đã mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh. Cô cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Người phụ trách vụ án tuy nhìn thấy chuyện mờ ám nhưng vì lợi ích mà xử tử Diệp Bình An. Về phía Diệp Bình An, cô dùng mọi cách để cứu bản thân khỏi án oan. Đồng thời, cô bị cuốn vào những âm mưu đấu đá của tầng lớn thống trị.

Dự án Chưởng tâm đã nhắm đến Lưu Thi Thi từ lúc khởi động. Còn về phần nam chính, diễn xuất và tuổi tác của Đậu Kiêu vô cùng phù hợp với Lưu Thi Thi.

Về phía Đậu Kiêu, sau hôn lễ thế kỷ với Hà Siêu Liên, con gái tỷ phú Ma Cao Hà Hồng Sân, nam diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Anh phụ giúp bà xã trong các công việc kinh doanh. Sự tái xuất trong phim truyền hình hợp tác với Lưu Thi Thi của nam diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ.