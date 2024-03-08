Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo

Sao quốc tế 08/03/2024 16:16

Đoàn phim Chưởng Tâm do Lưu Thi Thi, Đậu Kiêu đóng chính mới đây đã phải lên tiếng vì hành vi leak tạo hình, cảnh phim của các tay săn ảnh xứ Trung.

Sau sự trở lại hoành tráng trong Nhất niệm quan sơn, Lưu Thi Thi khuynh đảo màn ảnh với vẻ đẹp mềm mại mà kiên cường, dẻo dai. Vì vậy, khán giả càng trông đợi vào tạo hình cổ trang của Lưu Thi Thi trong phim mới. Khán giả háo hức muốn xem nữ diễn viên hoá thân thành bác sĩ tâm lý ở thời cổ đại như thế nào.

Tuy nhiên, phía đoàn phim Chưởng Tâm ra văn bản cho biết, dự án phim này ngay từ khi vừa khai máy đã có một số lượng lớn cánh săn ảnh quay chụp leak phim. Chuyện này xâm phạm quyền lợi của đoàn làm phim, làm cản trở quá trình sáng tạo và trật tự khi quay phim. 

Đoàn phim Chưởng Tâm kiên quyết chống lại các hành vi xâm phạm như chụp ảnh ủy quyền, chụp ảnh bí mật, leak thông tin bí mật. Đoàn phim sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm.

Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3

Phim bối cảnh triều đại nhà Võ Chu, dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nội dung Chưởng tâm xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An, thích lang thang khắp thiên hạ.

Bất ngờ, ở thành Trường An xảy ra một vụ án mạng. Một vị đại nhân chết thảm trong nhà. Trước khi qua đời, ông đã mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh. Cô cũng là người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Người phụ trách vụ án tuy nhìn thấy chuyện mờ ám nhưng vì lợi ích mà xử tử Diệp Bình An. Về phía Diệp Bình An, cô dùng mọi cách để cứu bản thân khỏi án oan. Đồng thời, cô bị cuốn vào những âm mưu đấu đá của tầng lớn thống trị.

 

Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 4Phim của Lưu Thi Thi vừa khai máy đã bị quay lén, đoàn làm phim phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 5

Dự án Chưởng tâm đã nhắm đến Lưu Thi Thi từ lúc khởi động. Còn về phần nam chính, diễn xuất và tuổi tác của Đậu Kiêu vô cùng phù hợp với Lưu Thi Thi. 

Về phía Đậu Kiêu, sau hôn lễ thế kỷ với Hà Siêu Liên, con gái tỷ phú Ma Cao Hà Hồng Sân, nam diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Anh phụ giúp bà xã trong các công việc kinh doanh. Sự tái xuất trong phim truyền hình hợp tác với Lưu Thi Thi của nam diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ.

Tạo hình mới của Lưu Thi Thi trong Chưởng Tâm, 'đánh gục' danh xưng 'mỹ nhân thời Đường' của Dương Tử

Tạo hình mới của Lưu Thi Thi trong Chưởng Tâm, 'đánh gục' danh xưng 'mỹ nhân thời Đường' của Dương Tử

Tạo hình mới nhất của Lưu Thi Thi trong dự án Chưởng Tâm, đóng chính cùng Đậu Kiêu, được nhận xét "ăn đứt" đàn em Dương Tử, khi cùng lấy bối cảnh nhà Đường.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình mới của Lưu Thi Thi trong Chưởng Tâm, 'đánh gục' danh xưng 'mỹ nhân thời Đường' của Dương Tử

Tạo hình mới của Lưu Thi Thi trong Chưởng Tâm, 'đánh gục' danh xưng 'mỹ nhân thời Đường' của Dương Tử

Lưu Thi Thi đẹp mê mẩn trong Chưởng Tâm đóng cùng Đậu Kiêu, góc nào cũng 'bén' khiến CĐM phát sốt

Lưu Thi Thi đẹp mê mẩn trong Chưởng Tâm đóng cùng Đậu Kiêu, góc nào cũng 'bén' khiến CĐM phát sốt

Lưu Thi Thi hợp tác cùng chàng rể hào môn Đậu Kiêu, phim mới về thời Đường hứa hẹn 'đấu đá' nảy lửa

Lưu Thi Thi hợp tác cùng chàng rể hào môn Đậu Kiêu, phim mới về thời Đường hứa hẹn 'đấu đá' nảy lửa

Khoảnh khắc Lưu Thi Thi chung khung hình với tài từ Hàn Quốc gây sốt, CĐM tấm tắc 'gấp đôi visual là đây'!

Khoảnh khắc Lưu Thi Thi chung khung hình với tài từ Hàn Quốc gây sốt, CĐM tấm tắc 'gấp đôi visual là đây'!

Dương Tử phủ nhận tin đồn nên duyên cùng 'tình cũ' Lưu Thi Thi, hóa ra là vì bận 'yêu đương' với Lý Hiện

Dương Tử phủ nhận tin đồn nên duyên cùng 'tình cũ' Lưu Thi Thi, hóa ra là vì bận 'yêu đương' với Lý Hiện

Lưu Thi Thi vượt mặt Dương Tử, Dương Mịch nên duyên với Đậu Kiêu trong Chưởng Tâm

Lưu Thi Thi vượt mặt Dương Tử, Dương Mịch nên duyên với Đậu Kiêu trong Chưởng Tâm

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 46 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'