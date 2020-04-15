Đã xinh đẹp còn khéo tay hết phần thiên hạ, Marian Rivera đâu chỉ nấu ăn cho y bác sĩ mà còn tự cắt tóc cho chồng đây này

Nữ diễn viên Marian Rivera khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc tự tay cắt tóc cho ông xã Dingdong Dantes.
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Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Philippines, người dân ở quốc gia này chọn cách tự cách ly tại nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như xã hội.
Vợ chồng nữ diễn viên Marian Rivera bên cạnh việc tự cách ly, họ còn tham gia một số hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã tự tay nấu 200 suất cơm để ủng hộ đội ngũ y, bác sĩ tại Viện đa khoa thành phố Quezon (Philippines). Cô hy vọng bản thân có thể góp một phần công sức cũng như thể hiện lòng biết ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ.
Hành động đầy thiết thực và giàu nhân văn này của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Mới đây, Marian Rivera lại chứng minh bản thân là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo khi khoe với fan loạt khoảnh khắc giúp ông xã Dingdong Dantes “xuống tóc”. Ngay lập tức, hình ảnh này nhận được chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nam diễn viên “Vũ điệu hoang dã” vô cùng thích thú khi được vợ chăm sóc tận tình. Thành quả của Marian Rivera là kiểu đầu mới đầy mạnh mẽ và cá tính dành cho ông xã. Không ít cư dân mạng đã khen ngợi sự khéo tay của cô.