Choáng váng vì vụ việc chấn động của sao nam nổi tiếng dùng hơn 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc

Sao quốc tế 07/09/2022 16:18

Lâm Ngạn Tuấn bị fan ruột tung ảnh đưa bạn gái đi đánh bài ở Đức Châu (Trung Quốc) và thua hơn 200.000 NDT (hơn 600 triệu đồng).

 

Choáng váng vì vụ việc chấn động của sao nam nổi tiếng dùng hơn 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc - Ảnh 1

Mới đây, nam diễn viên Lâm Ngạn Tuấn bị một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh hẹn hò với hotgirl Thiên Nhị Bất Tử tại khách sạn. Sau đó, công ty quản lý lên tiếng phủ nhận Lâm Ngạn Tuấn đang yêu đương. Tuy nhiên, nam thần tượng cùng công ty chủ quản bị tố nói dối và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ.

Choáng váng vì vụ việc chấn động của sao nam nổi tiếng dùng hơn 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc - Ảnh 2

Theo Sina, lùm xùm đời tư của Lâm Ngạn Tuấn nhận được sự quan tâm trong dư luận Trung Quốc. Tối 8/9, 53 triệu khán giả đã xem livestream bóc trần hình tượng giả tạo của nam ca sĩ.

Cụ thể, fan ruột của Lâm Ngạn Tuấn tố cáo anh được người hâm mộ chi số tiền hơn 1 triệu NDT để quảng bá và giúp nam nghệ sĩ ra mắt. Công ty chủ quản của Lâm Ngạn Tuấn không cần bỏ tiền đầu tư. Thế nhưng, sau khi thành công, cả Lâm Ngạn Tuấn và công ty đều ngó lơ và bỏ mặc người hâm mộ.

Lâm Ngạn Tuấn thiết lập hình tượng nam nghệ sĩ tài hoa, đa cảm nhưng các bài đăng trên weibo đều lấy của fan gửi. Anh luôn mang theo một cuốn sách mỗi khi đến sân bay nhưng chỉ đọc giả vờ trước công chúng.

Choáng váng vì vụ việc chấn động của sao nam nổi tiếng dùng hơn 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc - Ảnh 3

Tài khoản này còn tung ảnh Lâm Ngạn Tuấn đưa bạn gái đi đánh bài ở Đức Châu (Trung Quốc) và thua hơn 200.000 NDT (28.800 USD). Ngoài ra, công ty còn mở một phòng khách sạn bí mật để phục vụ sở thích cờ bạc của Lâm Ngạn Tuấn vào tháng 8. Các món quà fan tặng Lâm Ngạn Tuấn đều xuất hiện ở trên người khác. Sau khi thông tin này công bố, hàng chục nghìn người tuyên bố rời fanclub Lâm Ngạn Tuấn.

"Hình tượng nam thần văn nghệ sĩ của anh ta là giả. Mấy bài đăng văn thơ, triết lý của anh ta đăng trên mạng xã hội đều do fan gửi. Mang theo sách đến sân bay cũng chỉ là làm màu, vờ đọc trước công chúng để lấy hình ảnh", những fan của nam nghệ sĩ bình luận.

Cùng với đó là hàng loạt hình ảnh nam ca sĩ trên bàn cờ, đánh bài, hút thuốc được tung ra. Một số người bức xúc bày tỏ: "Hình tượng sụp đổ rồi, hóa ra là kẻ thích cờ bạc?", "Fans đập tiền tỉ cho anh debut làm idol, anh lại bị bóc ra dùng tiền của fans nuôi chị dâu", "Vấn đề chính là quá khác so với hình tượng nam nghệ sĩ trong sạch đã xây dựng trước đó. Giờ anh ta mới lộ bộ mặt thật là kẻ thích bài bạc"...

Choáng váng vì vụ việc chấn động của sao nam nổi tiếng dùng hơn 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc - Ảnh 4

Đối mặt làn sóng chỉ trích, ngày 6/9, Lâm Ngạn Tuấn đăng bài trên Weibo xin lỗi. Anh khẳng định độc thân và quy trách nhiệm cho công ty quản lý.

"Từ trưa hôm qua cho tới giờ bởi vì vấn đề cá nhân của tôi đã tạo ra nhiều phiền phức cho mọi người, tôi thật sự xin lỗi. Là người của công chúng tôi vốn dĩ phải luôn chú ý đến lời nói và hành động của mình, là do tôi xao nhãng chức trách của mình", Lâm Ngạn Tuấn viết.

Phía văn phòng làm việc của Lâm Ngạn Tuấn bác bỏ tin tức nam ca sĩ nghiện cờ bạc. Họ cho biết Lâm Ngạn Tuấn không biết gì về chủ đề sinh nhật cờ bạc được nhân viên tổ chức. Đại diện Lâm Ngạn Tuấn xin lỗi vì có hành động không thích hợp, gây ra hiểu lầm với nghệ sĩ.

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