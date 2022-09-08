50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ

Sao quốc tế 08/09/2022 11:01

Mới đây, nam ca sĩ - diễn viên Trung Quốc Lâm Ngạn Tuấn đã trở thành tiêu điểm trong làng giải trí Hoa ngữ sau loạt "phốt" nổ ra.

Theo trang Sohu đưa tin, Lâm Ngạn Tuấn đã đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6/9 trên trang mạng xã hội Weibo. Cụ thể, nam thần tượng này khẳng định hiện đang độc thân và sẽ xử lý tốt mối quan hệ cá nhân trong tương lai. Anh xin lỗi người hâm mộ vì những ồn ào vừa qua, cho rằng họ hiểu lầm mình và hứa hẹn sẽ trở lại với diện mạo mới. Anh cũng bác bỏ các tin đồn tiêu cực xung quanh mình.

Công ty quản lý của Lâm Ngạn Tuấn cũng bác bỏ tin nam thần tượng nghiện cờ bạc, giải thích về tiệc sinh nhật mang chủ đề cờ bạc do công ty tổ chức bất ngờ cho Lâm Ngạn Tuấn, khiến người hâm mộ hiểu lầm.

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ - Ảnh 1

 

Mặc dù lời xin lỗi và giải thích này được đánh giá chân thành so với bài đăng của công ty quản lý nam thần tượng này ngay khi sự việc xảy ra nhưng vẫn không khiến người hâm mộ nguôi giận. Vụ việc đỉnh điểm vào tối 5/9, một số người đứng đầu các trang web người hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn cùng phát sóng trực tuyến "bóc phốt" nam thần tượng. Hơn 45 triệu người đã theo dõi buổi "bóc phốt" này.

Những người từng hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn tố anh đã có bạn gái, nghiên cờ bạc và dối trá. Theo đó, Lâm Ngạn Tuấn đã từng cùng bạn gái đến tụ điểm đánh bài suốt đêm, thua sạch hơn 200,000 nhân dân tệ. Một tiệc sinh nhật phong cách cờ bạc từ bánh kem cho đến các hoạt động vui chơi sau đó đã được tổ chức trên du thuyền dành cho nam thần tượng này. Đáng chú ý là khán giả bức xúc khi Lâm Ngạn Tuấn tuyên bố tạm dừng công việc để tĩnh dưỡng sức khỏe, yêu cầu fan quyên góp tiền để anh duy trì hoạt động, nhưng lại sử dụng sai mục đích. Sau đó, hàng chục nghìn người tuyên bố rời fanclub Lâm Ngạn Tuấn.

50 triệu người xem trực tiếp 'bóc phốt' Lâm Ngạn Tuấn: Dối trá, đánh bài thua, bòn rút tiền của người hâm mộ - Ảnh 2

Trước đó, người đứng đầu fanclub Lâm Ngạn Tuấn cho biết nam thần tượng có thể ra giành được suất debut trong show thực tế đều nhờ tiền của người hâm mộ. Trong đó, có một khán giả đã chi cho Lâm Ngạn Tuấn số tiền hơn 7 con số (hơn 1 triệu NDT).

"Hình tượng nam thần văn nghệ sĩ của anh ta là giả. Mấy bài đăng văn thơ, triết lý của anh ta đăng trên mạng xã hội đều do fan gửi. Mang theo sách đến sân bay cũng chỉ là làm màu, vờ đọc trước công chúng để lấy hình ảnh", người đứng đầu fanclub tố cáo sự giả dối của Lâm Ngạn Tuấn.

 

Lâm Ngạn Tuấn sinh năm 1995. Anh được công chúng biết đến khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer. Ở đêm chung kết, Lâm Ngạn Tuấn trở thành một trong 9 thành viên của nhóm nhạc Nine Percent. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn chuyển hướng sang đóng phim. Các tác phẩm nổi bật của anh như Nhất kiến khuynh tâm, Hóa ra anh rất yêu em. Trước khi vướng bê bối Lâm Ngạn Tuấn là thần tượng trẻ nổi bật trong showbiz Trung Quốc.

Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý, không hổ danh là 'đỉnh lưu thế hệ mới''

Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý, không hổ danh là 'đỉnh lưu thế hệ mới''

Từ năm 2019 đến tháng 4/2022, Vương Nhất Bác đã đóng góp hơn 80% doanh thu tăng trưởng của công ty quản lý Nhạc Hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Ngạn Tuấn sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Lâm Ngạn Tuấn hẹn hò Hóa ra anh rất yêu em Nhất Kiến Khuynh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý, không hổ danh là 'đỉnh lưu thế hệ mới''

Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý, không hổ danh là 'đỉnh lưu thế hệ mới''

Thực hư chuyện Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi cô đang tuổi vị thành niên

Thực hư chuyện Triệu Lộ Tư và bạn trai cũ ở cùng nhau khi cô đang tuổi vị thành niên

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này

Dẫn con trai đi chơi, Huỳnh Hiểu Minh vẫn bị chỉ trích vô trách nhiệm vì lý do này

Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác?

Vướng nghi vấn hẹn hò cùng Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị soi bằng chứng yêu đương với 'đàn em' Vương Nhất Bác?

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Tái xuất phim cổ trang sau 5 năm, liệu Lưu Thi Thi có 'đánh bại' được Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm'

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm'

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI