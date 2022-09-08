Theo trang Sohu đưa tin, Lâm Ngạn Tuấn đã đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6/9 trên trang mạng xã hội Weibo. Cụ thể, nam thần tượng này khẳng định hiện đang độc thân và sẽ xử lý tốt mối quan hệ cá nhân trong tương lai. Anh xin lỗi người hâm mộ vì những ồn ào vừa qua, cho rằng họ hiểu lầm mình và hứa hẹn sẽ trở lại với diện mạo mới. Anh cũng bác bỏ các tin đồn tiêu cực xung quanh mình.

Mặc dù lời xin lỗi và giải thích này được đánh giá chân thành so với bài đăng của công ty quản lý nam thần tượng này ngay khi sự việc xảy ra nhưng vẫn không khiến người hâm mộ nguôi giận. Vụ việc đỉnh điểm vào tối 5/9, một số người đứng đầu các trang web người hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn cùng phát sóng trực tuyến "bóc phốt" nam thần tượng. Hơn 45 triệu người đã theo dõi buổi "bóc phốt" này.

Những người từng hâm mộ Lâm Ngạn Tuấn tố anh đã có bạn gái, nghiên cờ bạc và dối trá. Theo đó, Lâm Ngạn Tuấn đã từng cùng bạn gái đến tụ điểm đánh bài suốt đêm, thua sạch hơn 200,000 nhân dân tệ. Một tiệc sinh nhật phong cách cờ bạc từ bánh kem cho đến các hoạt động vui chơi sau đó đã được tổ chức trên du thuyền dành cho nam thần tượng này. Đáng chú ý là khán giả bức xúc khi Lâm Ngạn Tuấn tuyên bố tạm dừng công việc để tĩnh dưỡng sức khỏe, yêu cầu fan quyên góp tiền để anh duy trì hoạt động, nhưng lại sử dụng sai mục đích. Sau đó, hàng chục nghìn người tuyên bố rời fanclub Lâm Ngạn Tuấn.

Trước đó, người đứng đầu fanclub Lâm Ngạn Tuấn cho biết nam thần tượng có thể ra giành được suất debut trong show thực tế đều nhờ tiền của người hâm mộ. Trong đó, có một khán giả đã chi cho Lâm Ngạn Tuấn số tiền hơn 7 con số (hơn 1 triệu NDT).

"Hình tượng nam thần văn nghệ sĩ của anh ta là giả. Mấy bài đăng văn thơ, triết lý của anh ta đăng trên mạng xã hội đều do fan gửi. Mang theo sách đến sân bay cũng chỉ là làm màu, vờ đọc trước công chúng để lấy hình ảnh", người đứng đầu fanclub tố cáo sự giả dối của Lâm Ngạn Tuấn.

Lâm Ngạn Tuấn sinh năm 1995. Anh được công chúng biết đến khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer. Ở đêm chung kết, Lâm Ngạn Tuấn trở thành một trong 9 thành viên của nhóm nhạc Nine Percent. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn chuyển hướng sang đóng phim. Các tác phẩm nổi bật của anh như Nhất kiến khuynh tâm, Hóa ra anh rất yêu em. Trước khi vướng bê bối Lâm Ngạn Tuấn là thần tượng trẻ nổi bật trong showbiz Trung Quốc.