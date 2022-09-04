Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm'

Sao quốc tế 04/09/2022 20:30

Mới đây, Triệu Lộ Tư khiến dân tình trầm trồ với phong cách thời trang thường ngày, đơn giản mà cực kỳ quyến rũ.

Triệu Lộ Tư là một ngôi sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giản dị cùng nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của cô nàng đã nhận được vô số lượt thả tim từ cộng đồng mạng. 

Bên cạnh đó, không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua những vai diễn cổ trang mang nét đẹp như tiên tử, Triệu Lộ Tư còn có gu thời trang đời thường cực kỳ dễ thương và hiện đại. Cô nàng sinh năm 1998 này theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung nên các trang phục của cô cũng cực kỳ basic và dễ mặc.

Mới đây, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong tiệc ăn mừng phim Tinh Hán Xán Lạn. Không áo quần lộng lẫy, cũng chẳng trang điểm quá nhiều, nữ diễn viên vẫn khiến cư dân mạng tan chảy bởi nhan sắc quá đỗi ngọt ngào, thân hình quyến rũ của mình. 

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 1Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 2Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, loạt ảnh Triệu Lộ Tư trên trường quay Vụng trộm không thể giấu - bộ phim mới nhất mà cô tham gia với Trần Triết Viễn cũng gây chú ý gần đây. Có vẻ như "mỹ nữ xuyên không" khá chuộng mốt áo len mỏng. 

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 4Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 5Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với phong cách thời trang đời thường, hội chị em lập tức 'học lỏm' - Ảnh 6

Triệu Lộ Tư đang là một trong những sao nữ tích cực khoe các bức hình không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng nhất. Chính vì thế mà cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương.

Hiện nay, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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Trên mạng lan truyền tin tức, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu này. Hai diễn viên trẻ sẽ cùng Đàm Tùng Vận tranh vị trí Nữ thần Kim Ưng 2022.

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