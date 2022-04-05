BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022

Sao quốc tế 05/04/2022 17:58

BTS cũng nói rằng họ muốn hợp tác với những "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" như Olivia Rodrigo và Lady Gaga.

BTS chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho ARMY về "nhất cử nhất động" của mình trong Grammy 2022. Giờ đây, nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng đã khiến mạng xã hội bất ngờ với lời thú nhận gây sốc hoàn thành ước mơ của tất cả các fan Latin, những người yêu thích thể loại nhạc reggaeton. Họ sẽ tìm cách hợp tác với J Balvin trong một bài hát.

BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022 - Ảnh 1
BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022  

Trên thảm đỏ, một người dẫn chương trình đã đề cập rằng sau sự hợp tác tuyệt vời của họ với các nghệ sĩ như Coldplay và Megan Thee Stallion, ngôi sao tiếp theo họ sẽ hợp tác là ai, hầu hết ngay lập tức bày tỏ rằng đó sẽ là một người giống như Lady Gaga, người đã từng làm việc với họ trong quá khứ.

Những người được đề cử ở hạng mục " Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" không chỉ đề cập đến giọng ca người Colombia J Balvin trong danh sách các nghệ sĩ mà họ mơ ước được hợp tác mà còn đề cập đến những người khác. Olivia Rodrigo là nghệ sĩ thứ ba được nhắc đến.

Câu trả lời của họ đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng ở nhiều quốc gia Latinh khác nhau như Colombia, Peru, Argentina và Mexico, nơi cả BTS và J Balvin đều có hàng triệu người hâm mộ cũng như ý tưởng kết hợp 2 thể loại reggaeton và K-Pop trong một bài hát là một trong những những điều xa xỉ đối với người hâm mộ.

BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022 - Ảnh 2
BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022

"J Balvin là vua của thể loại nhạc reggaeton. Vì vậy đó sẽ là một hit" hay "Tôi không biết sẽ sốc đến mức nào khi nhìn thấy BTS đưa reggaeton và sản phẩm của họ và hơn thế nữa nếu đó là J Balvin". " BTS có thể hợp tác với Gaga và do đó chấm dứt mối thù giữa ARMY và fan của Lady Gaga ". " Được thôi, tôi đang vui đến chết vì tôi là một fan cuồng của Balvin, nhưng Gaga và Olivia Rodrigo tuyệt vời đến mức nó cũng sẽ là một bản hit cho cả thế giới", người dùng viết trên Twitter.

Theo Infobae

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Bighit Music đã có thông báo chính thức trên nền tảng mạng xã hội ‘Weverse’ vào ngày 3/4 về việc Jung Kook đã chính thức hoàn thành cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   BTS tham dự Grammy BTS collab Grammy 2022 BTS

TIN LIÊN QUAN

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Hậu covid 19, 'tiểu hy vọng' của BTS xuất hiện tại sân bay, sẵn sàng tham dự lễ trao giải Grammy danh giá sắp tới

Hậu covid 19, 'tiểu hy vọng' của BTS xuất hiện tại sân bay, sẵn sàng tham dự lễ trao giải Grammy danh giá sắp tới

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

BTS J-Hope thông báo hết hạn cách ly, sẵn sàng "náo động" Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 cùng các thành viên

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

BTS JungKook dương tính với covid-19, liệu 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64?

BTS khởi hành sang Mỹ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64, nhan sắc của các chàng tại sân bay quốc tế Incheon khiến netize 'điên đảo'

BTS khởi hành sang Mỹ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64, nhan sắc của các chàng tại sân bay quốc tế Incheon khiến netize 'điên đảo'

Chính thức: BTS xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải GRAMMY Lần Thứ 64

Chính thức: BTS xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải GRAMMY Lần Thứ 64

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?