BTS cũng nói rằng họ muốn hợp tác với những "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" như Olivia Rodrigo và Lady Gaga.

BTS chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho ARMY về "nhất cử nhất động" của mình trong Grammy 2022. Giờ đây, nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng đã khiến mạng xã hội bất ngờ với lời thú nhận gây sốc hoàn thành ước mơ của tất cả các fan Latin, những người yêu thích thể loại nhạc reggaeton. Họ sẽ tìm cách hợp tác với J Balvin trong một bài hát.

BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022

Trên thảm đỏ, một người dẫn chương trình đã đề cập rằng sau sự hợp tác tuyệt vời của họ với các nghệ sĩ như Coldplay và Megan Thee Stallion, ngôi sao tiếp theo họ sẽ hợp tác là ai, hầu hết ngay lập tức bày tỏ rằng đó sẽ là một người giống như Lady Gaga, người đã từng làm việc với họ trong quá khứ.

Những người được đề cử ở hạng mục " Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" không chỉ đề cập đến giọng ca người Colombia J Balvin trong danh sách các nghệ sĩ mà họ mơ ước được hợp tác mà còn đề cập đến những người khác. Olivia Rodrigo là nghệ sĩ thứ ba được nhắc đến.

Câu trả lời của họ đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng ở nhiều quốc gia Latinh khác nhau như Colombia, Peru, Argentina và Mexico, nơi cả BTS và J Balvin đều có hàng triệu người hâm mộ cũng như ý tưởng kết hợp 2 thể loại reggaeton và K-Pop trong một bài hát là một trong những những điều xa xỉ đối với người hâm mộ.

BTS thú nhận rằng họ muốn hợp tác âm nhạc với J Balvin tại Grammy 2022

"J Balvin là vua của thể loại nhạc reggaeton. Vì vậy đó sẽ là một hit" hay "Tôi không biết sẽ sốc đến mức nào khi nhìn thấy BTS đưa reggaeton và sản phẩm của họ và hơn thế nữa nếu đó là J Balvin". " BTS có thể hợp tác với Gaga và do đó chấm dứt mối thù giữa ARMY và fan của Lady Gaga ". " Được thôi, tôi đang vui đến chết vì tôi là một fan cuồng của Balvin, nhưng Gaga và Olivia Rodrigo tuyệt vời đến mức nó cũng sẽ là một bản hit cho cả thế giới", người dùng viết trên Twitter.

Theo Infobae

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-thu-nhan-rang-ho-muon-hop-tac-am-nhac-voi-j-balvin-tai-grammy-2022-460158.html